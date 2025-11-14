Huesca presenta una nueva Asesoría Stop Bullying para mejorar el bienestar emocional de infancia y juventud

Rueda de prensa de presentación de la Asesoría Stop Bullying. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha presentado la Asesoría Stop Bullying, un nuevo recurso municipal pionero destinado a proteger y acompañar a la infancia y la adolescencia ante situaciones de acoso.

Orduna ha estado acompañada en la rueda de prensa de este viernes por el concejal de Infancia y Juventud, Guillermo Gómez, y la concejal de Acción Social, Marta Escartín, quienes han subrayado la necesidad de ofrecer apoyo profesional y cercano a las familias que atraviesan este tipo de dificultades.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento da un paso más en su compromiso con el bienestar emocional y social de la población joven, poniendo en marcha un servicio con vocación preventiva y orientado a ofrecer escucha e intervención temprana, ha recalcado la alcaldesa de Huesca.

"Tras los tristes acontecimientos ocurridos a nivel nacional y con la preocupación que tenemos como equipo de gobierno nos hemos puesto a trabajar rápidamente con ambas áreas, Juventud y Acción Social, para ofrecer esta asesoría", ha apuntado Orduna.

Asimismo, ha indicado que el acoso "genera miedo, ansiedad, soledad, aislamiento y un profundo sentimiento de indefensión y Educación tiene protocolos, pero hemos visto mediáticamente que hay colegios que no han sabido detectar con suficiente contundencia estas situaciones y nosotros no podemos más que sumarnos al protocolo del Gobierno de Aragón, pero de una manera más directa y humana".

El servicio se dirige tanto a familias cuyos hijos e hijas sufren acoso como a aquellas cuyos menores ejercen conductas de acoso y necesitan apoyo para reconducir la situación de manera educativa y responsable.

Los objetivos esenciales de este recurso son ayudar a identificar con claridad la situación de acoso, acompañar emocionalmente a las familias y a los menores implicados, informar de los pasos a seguir mediante pautas claras y realistas y orientar o derivar hacia los recursos profesionales especializados disponibles en la ciudad.

Orientada desde los 6 a los 29 años, los menores de 16 deben ir acompañados de sus familias o tutores legales. El servicio será gratuito, confidencial, presencial y con cita previa, ofreciendo un espacio seguro y profesional donde las familias puedan expresar sus preocupaciones y recibir orientación inmediata.

TRABAJO COORDINADO

Lorena Orduna ha explicado que la Asesoría Stop Bullying trabajará de manera coordinada con la Asesoría Psicológica Municipal, un recurso ya consolidado dirigido a jóvenes mayores de 16 años que ofrece escucha, apoyo, orientación y derivación.

Ambos servicios comparten el objetivo de prevenir que las dificultades emocionales o sociales se agraven y garantizar un acompañamiento integral adaptado a cada situación.

La atención se realizará en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, situado en la Plaza Alcalde José Luis Rubió, s/n, en Huesca. El contacto para solicitar cita o realizar consultas estará disponible a través del correo electrónico 'asesoriapsicologica@huesca.es' y del número de WhatsApp '609 226 032'.

La regidora ha concluido subrayando que "Huesca da hoy un paso más para ser una ciudad que protege, cuida y acompaña. Porque cada niño, cada niña y cada joven merece crecer en un entorno seguro y libre de violencia".