Huesca recuerda a sus difuntos en la festividad de Todos los Santos

La alcaldesa de Huesca, junto a otros miembros de la corporación municipal en su viista este 1 de noviembre al cementerio de Huesca. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha participado esta mañana en los actos organizados con motivo de la festividad de Todos los Santos, una jornada dedicada al recuerdo y al homenaje a todas las personas que descansan en los cementerios de la ciudad.

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y miembros del consistorio han asistido a los actos celebrados este sábado 1 de noviembre, con una misa y diversas ofrendas florales en memoria de los fallecidos.

La jornada ha comenzado con una misa a las 10.00 horas en el cementerio municipal. Posteriormente, las autoridades locales han depositado ramos y coronas de flores en distintos puntos del camposanto en recuerdo de los alcaldes y ediles fusilados, de los caídos y de diferentes personalidades vinculadas a la historia de Huesca.

También se han ofrecido flores y pétalos en el osario, como símbolo de respeto y memoria hacia todas las personas allí sepultadas.

Los actos se han completado con una ofrenda en el cementerio de Las Mártires, recientemente rehabilitado, donde representantes municipales, junto a un miembro de la Agrupación Socialista de Ejea de los Caballeros, han colocado una corona de flores ante el monolito conmemorativo.