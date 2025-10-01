Ibercaja celebra las fiestas del Pilar con actividades en el Espacio Xplora para toda la familia

ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja celebrará las fiestas en honor a la Virgen del Pilar entre los días 4 y 13 de octubre, con actividades en su Espacio Xplora dirigidas a toda la familia.

La entidad también patrocina diversas actividades musicales, infantiles y deportivas que se llevan a cabo en distintos emplazamientos de la ciudad.

Así, durante toda la semana, se podrá visitar en Xplora la exposición 'Aragón, traje y lienzo', en la que se expondrán prendas originales sobre maniquíes. Las vestimentas mostradas reproducen escenas de grabados y pinturas costumbristas que reflejan formas originales y diferentes del vestir de las tres provincias aragonesas.

Las pantallas de la zona Xcaparate, la esquina digital de la sede central del Banco, ofrecerán un divertido juego que, gracias a las nuevas tecnologías, permitirá interactuar con las tradicionales figuras de los Cabezudos, cuyas caricaturas kimchi estrenan diseño.

Para toda la familia, el domingo 5 de octubre, a las 18.30 horas tendrá lugar en la Plaza Ibercaja un espectáculo de jota con una original y actualizada versión de 'La Morocha' a cargo de un grupo de joteros y jóvenes cantantes.

El sábado 4 de 10.00 a 11.30 horas y de 12.00 a 14.00 horas se han programado en el Espacio Xplora dos talleres de fotografía con móvil destinados a jóvenes de 11 a 15 años en los que, a través de dinámicas prácticas, juegos creativos y ejercicios en la calle, aprenderán a sacar el máximo partido a la cámara de su smartphone.

También, el viernes 10 de octubre, de 11.00 a 12.00 horas y de 12.30 a 13.30 horas los más pequeños de la casa, entre 4 y 10 años, que participen en la actividad con sus familias realizarán una divertida y alocada versión de la Pilara o el Torero y un tres en raya con piezas inspiradas en los cabezudos de Zaragoza --plazas completas--.

La Plaza Ibercaja, además, tendrá instalado de manera permanente entre el 2 y el 14 de octubre un espacio photocall, con el que los ciudadanos podrán obtener un original recuerdo de las Fiestas del Pilar de este 2025.

Por otro lado, el día 10, desde las 11.00 hasta las 14.00 horas, y desde las 16.00 a las 20.00 horas, los niños podrán deslizarse en el nuevo tobogán 'León Garganchón' que se ubicará en la Plaza. Esta atracción, de características similares al Gigante Tragachicos, está inspirada en uno de los símbolos de la ciudad.

El corpóreo Vamos ZGZ se "vestirá" durante los próximos días con el tradicional cachirulo, como en años anteriores. Todos los zaragozanos que visiten el Espacio Xplora de Ibercaja recibirán de regalo una pulsera de tela de las Fiestas del Pilar.

Además, el banco patrocina diversas actividades que se llevarán a cabo por toda la ciudad durante estos días. En el Pregón colabora con una carroza propia y con el reparto de caramelos a todos los asistentes a este acto inaugural de las Fiestas.

ESCENARIOS MUSICALES

Ibercaja estará presente en tres de los escenarios musicales que acogerán conciertos durante la semana: los escenarios Goya e Hispanidad de la Plaza del Pilar y el Jardín de Invierno del Parque Grande y en el Certamen Oficial (5 de octubre) y el Certamen Infantil (4 de octubre) de Jotas que se celebrará en el Auditorio de Zaragoza.

En el marco de la actividad infantil, Ibercaja participará en el espacio 'Río y Juego' en el Parque del Agua, en el Festival Internacional de Teatro de Feria 'Parque de las marionetas', localizado en el Parque Grande, así como en las comparsas de Gigantes y Cabezudos que recorrerán diferentes barrios de Zaragoza.

También la entidad financiera apoya este año el Circo del Miedo; la segunda edición del Festival de Circo de Zaragoza y la exposición Planeta Jurásico --del 3 al 26 de octubre en el Recinto Ferial de Valdespartera--.

En el ámbito deportivo, Ibercaja participa en los trofeos 'Ciudad de Zaragoza', en los que se disputarán seis trofeos Ibercaja Ciudad de Zaragoza en disciplinas tan variadas como tenis, tiro de barra aragonesa, tiro de bola, ajedrez, piragüismo y vóley playa en los que participarán más de 1.000 deportistas.

Además, Ibercaja junto con ZetaGaming han organizado el Torneo Gamer EA FC 25 para padres e hijos, que tendrá lugar en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza el sábado 4 de octubre a partir de las 16.30 horas.

Asimismo, Ibercaja participa en las Fiestas del Pilar a través de su servicio de venta de entradas para diferentes espectáculos. De esta forma, está distribuyendo las entradas para el musical 'Los Pilares de la Tierra', en el Teatro Principal, para los espectáculos del Auditorio de Zaragoza, para el musical 'Mamma Mía' en el Palacio de Congresos Expo, para 'La Zarzuela Los Gavilanes' en el Colegio Mayor Virgen del Carmen, para la obra 'Comisaría en fiestas' en el Teatro del Mercado, y los conciertos Fabiolo Conecction y Reminiscencia en el Patio de la Infanta.

El banco aragonés expresa un año más su vínculo con el territorio mediante el patrocinio de esta festividad, compartiendo así el sentimiento que une a la ciudad y a los zaragozanos en múltiples celebraciones.