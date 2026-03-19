Ibercaja Gestión un fondo de inversión de deuda pública, su nueva estrategia de deuda soberana

ZARAGOZA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja Gestión ha lanzado su nuevo fondo 'Ibercaja Deuda Pública', una estrategia centrada en la inversión en emisiones de deuda pública soberana. Con este vehículo, la gestora busca obtener rentabilidades atractivas para sus carteras, aprovechar los movimientos de la curva de tipos y ofrecer a sus clientes la posibilidad de beneficiarse de los repuntes de tipos vistos tras el estallido del conflicto en Oriente Medio.

Este lanzamiento se produce en un momento de incertidumbre en los mercados y de incremento del precio del petróleo y del gas natural. Tras dos semanas desde el estallido de la Guerra de Irán, los mercados financieros han sido capaces de contener una reacción excesiva, si bien, todavía existe tensión ante una fuerte subida de la inflación.

La directora general de Ibercaja Gestión, Lily Corredor, ha destacado que "en un escenario como el actual, nuestras carteras y las de nuestros inversores demandan protección frente a la inestabilidad geopolítica. La deuda pública es el mejor refugio para contener la volatilidad de nuestras carteras y, tras los últimos movimientos que estamos teniendo nos ofrece un buen punto de entrada. Este fondo nace para hacer frente precisamente a este contexto y responder a las necesidades de nuestros clientes".

PROTECCIÓN FRENTE AL CONFLICTO DE ORIENTE MEDIO

Desde un punto de vista estrictamente económico, la guerra en Orienta Medio impacta de forma relevante sobre la energía, con fuertes subidas en el precio del petróleo y el gas natural. El Estrecho Ormuz alberga cerca del 20% del tráfico marítimo de crudo, por lo que su inactividad ha aumentado notablemente la incertidumbre sobre la inflación.

El director de Negocio de Ibercaja Gestión, Miguel López, ha señalado "pensamos que las tensiones y amenazas sobre el tráfico marítimo en el Estrecho irán revertiendo y los mercados financieros recuperando la normalidad. En ese momento, el mercado podrá calcular el impacto sobre la inflación que habrá tenido el conflicto y cuál puede ser el impacto final en el precio del crudo y el gas natural. En este contexto, tras los fuertes repuntes vistos en las curvas de gobiernos, la deuda pública es una buena solución para clientes conservadores que quieren protegerse frente a la incertidumbre".

Con el Brent oscilando en la barrera de los 100$, y tras un fuerte crecimiento en las últimas dos semanas, la curva de deuda soberana de las principales geografías ha repuntado con fuerza, tanto en los tramos cortos, como en los largos (-20 p.b).

GESTIÓN ACTIVA

Con el objetivo de aprovechar estos movimientos y buscar el beneficio de una normalización de las curvas, Ibercaja Deuda Pública será gestionado activamente, invirtiendo en deuda en euros de países de alta y media calidad crediticia, con una duración máxima de 4 años, que se situará en torno a 3 años en el momento de su constitución, con distintos vencimientos entre el año 2029 e inicios de 2030.

La política de inversión del fondo permite protegerse frente a la volatilidad y reaccionar frente a la evolución del mercado. Se trata de una solución óptima para clientes conservadores que quieran rentabilizar su ahorro, con una estrategia de deuda pública que esperará posibles movimientos en la curva de tipos o que el paso del tiempo provoque un estrechamiento de las TIRes, lo que le llevará a adaptar la cartera en términos de duración.