Ibercaja Mediación cierra 2025 con un volumen de primas de seguros de riesgo de 357 millones de euros

Archivo - Oficina de Ibercaja. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja Mediación, la sociedad 100% propiedad de Ibercaja que distribuye seguros de ahorro y riesgo --vida y no vida-- para particulares y empresas a través de la red de oficinas y canales digitales de Ibercaja, logró elevar el beneficio antes de impuestos hasta los 53 millones de euros en 2025, lo que supone un 14% por encima de su presupuesto. El volumen de primas de seguros de riesgo alcanzó 357 millones de euros a cierre de año.

Respecto a los seguros no vida, los ingresos recurrentes se incrementaron un 6% y la nueva producción contribuyó con unas primas de 49 millones de euros, un 9,6% más que el año anterior.

El año 2025 ha estado marcado por el crecimiento en seguros para negocios y particulares, destacando el comportamiento de la nueva modalidad del seguro de Salud+ 60, que ofrece a los clientes de más de 60 años una asistencia sanitaria complementaria a la Seguridad Social, con el objetivo de poder acceder de una forma ágil a especialistas que aceleren la obtención de un diagnóstico.

El compromiso y el esfuerzo del operador de banca seguros de Ibercaja por conocer y entender las necesidades de previsión y protección de sus clientes le permite proporcionar a cada cliente de la entidad las fórmulas que mejor se adaptan a sus circunstancias concretas La visión de largo plazo en la relación con el cliente, basada en la confianza y en un asesoramiento experto, posicionan la bancaseguros de Ibercaja en una de sus palancas estratégicas de crecimiento.