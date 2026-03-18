Ibercaja Vida supera sus previsiones y cierra 2025 con récord de volúmenes gestionados y resultados

Archivo - Sede central de Ibercaja en Zaragoza - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja Vida, la Compañía de Seguros de Vida de Ibercaja, ha cerrado 2025 con un nuevo récord de volumen gestionado en provisiones, alcanzando los 7.834 millones de euros. Este importe le sitúa entre las diez primeras entidades del ranking asegurador español, ocupando en concreto la séptima posición, con un 3,53% de cuota de mercado. La Compañía ha obtenido también un destacado avance en los ingresos por primas, que han sobrepasado los 1.000 millones de euros, lo que supone un crecimiento de un 52% respecto a 2024.

La Compañía ha logrado un resultado antes de impuestos de 122 millones de euros y, en términos de solvencia, la aseguradora se sitúa en una ratio del 222%, superando ampliamente el límite legal establecido del 100%.

Los positivos resultados de la Compañía vienen derivados, en gran medida, del comportamiento de las rentas vitalicias, que han incrementado un 11% su volumen respecto al año anterior.

Según ha explicado el director general de Ibercaja Vida, Martín Pascual, "se trata de un producto estratégico para la Compañía por su rentabilidad y por la vinculación del cliente en el largo plazo. Por un lado, nos permite aprovechar la coyuntura financiera de tipos de interés más elevados en relación con los de los últimos años y, por otro, nos brinda la oportunidad de asesorar a nuestros clientes hacia la diversificación de su patrimonio con un producto que combina interesantes ventajas fiscales con la posibilidad de obtener unos ingresos complementarios hasta el fallecimiento en una edad en la que aparecen nuevas necesidades debido al envejecimiento".

La Compañía de Seguros de Vida de Ibercaja ha obtenido también un buen comportamiento del Ahorro Sistemático, con un crecimiento superior al 4% respecto al 2024. Este producto tradicional de la aseguradora fomenta el hábito de ahorro de los clientes, incluidos los más jóvenes, con una atractiva combinación de remuneración y liquidez inmediata.

Por lo que respecta a su otro eje de negocio, los Seguros de Vida Riesgo, la Compañía ha logrado un crecimiento en primas cobradas de nueva producción cercano al 25%. Con esta tipología de productos, la aseguradora mantiene su compromiso con la previsión y protección personal, familiar y patrimonial de sus clientes.