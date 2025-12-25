Los 'Ibéroes' se reencuentran en su cuarta aventura: una batalla entre androides que amenazan con aniquilar Mallorca

Los 'Ibéroes' se reencuentran en su cuarta aventura. - ÍÑIGO AGUIRRE

ZARAGOZA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los 'Ibéroes' regresan con 'Sol, Playa y Brutos Mecánicos' en el que será cuarto número de esta serie de cómics y que tendrá Mallorca como escenario de su reencuentro. Los superhéroes españoles, procedentes de distintos puntos del país, se enfrentarán en esta ocasión a androides que amenazan con aniquilar la isla balear.

Han pasado diez años desde que Íñigo Aguirre --Premio Autor Revelación Expocómic 2010-- publicase el tercer número de 'Ibéroes', y más de 15 desde el primero (2009), pero su autor ha reconocido, en declaraciones a Europa Press, que este "salto en el tiempo" tiene algo de positivo.

De esta forma, ha explicado, "conviven dos generaciones: las que conocieron esta historia en su día y los que se pueden enganchar ahora". En este sentido, ha adelantado que el número cinco, que ya está finalizado, saldrá a la venta el próximo año por estas mismas fechas porque "hay que dejar al sector que respire y el mercado absorba las novedades".

Sus tebeos, los únicos con superhéroes españoles, incluyen personajes de lo más variopinto, desde un héroe que se transforma en hombre lobo cuando le cuentan chistes; unos matones que controlan con mano de hierro la Ruta del Bakalao; y hasta un genio de la robótica que casi acaba con nuestra Transición democrática, y que ahora regresa a las playas de Mallorca buscando venganza.

El catálogo de personajes se completa con Viriato, el líder histórico proveniente de Lisboa; Tina Gelatina (Tina Valls), una chica de gominola que llega desde Alicante; Andy Androide de Jerez; un mago aragonés, el abad Abraham; Birli & Birloque, gemelos siameses de Tarragona que son una misma persona; y Ramón del Valle, un héroe "codificado".

'SOL, PLAYA Y BRUTOS MECÁNICOS'

Lisboa, Barcelona, o la Feria del Caballo de Jerez han sido testigos de las aventuras de los 'Ibéroes', quienes deberán usar todo su ingenio para poder sobrevivir a su siguiente batalla entre androides que amenazan con aniquilar la isla de Mallorca y el archipiélago de Cabrera.

'Sol, playa y brutos mecánicos', como se titula este cuarto número del que se han impreso unos 1.200 ejemplares, es un homenaje a aquel otro gran coloso robótico que marcó a una generación: Mazinger-Z. "Emoción y diversión para unos héroes que, pese a todas sus diferencias, son capaces de conseguir juntos las hazañas más increíbles", ha apuntado Aguirre.

Los lectores descubrirán "páginas de lucha sin cuartel, sorpresas y una parte de culebrón, que eso siempre está presente en los cómics de superhéroes tradicionales", ha resumido.

No obstante, Íñigo Aguirre ha hablado de cerrar la serie, algo que pospone hasta, al menos, el número seis. "Mi primer objetivo es que en la sexta entrega se aten todos los cabos pendientes y puede ser un buen punto y aparte. Después, decidiré si la colección continúa o nos quedamos ahí".

SUPERHÉROES

Hablar de superhéroes en España es hablar de "excelentes autores de cómic", aunque casi todos trabajan para el mercado americano, y más concretamente para Marvel y DC Cómics, los dos grandes colosos del género. En el caso de 'Ibéroes', aunque es un cómic autoeditado, "a pulmón", como lo concreta el autor, comparte distribuidora con estos dos gigantes del género.

"Da un poco de vértigo porque en las librerías mi cómic está al lado de los grandes nombres del género, pero da mucha satisfacción al mismo tiempo", ha reconocido. También ha celebrado que durante el reciente Salón del Cómic de Zaragoza hubo lectores que recordaban a los 'Ibéroes' a pesar de que ha pasado una década desde que se puso a la venta el tercer número.

Íñigo Aguirre lo ha achacado a la repercusión nacional que tuvo el primer cómic: "Funcionó estupendamente y recibí varios premios". En la actualidad, los tres números anteriores se encuentran a la venta en librerías "para que todos los que quieran puedan pillarlos desde minuto uno y a los precios de 2010", ha bromeado, "por lo que es bastante atractivo".

Ha aclarado que son historias independientes "y se pueden seguir de forma más o menos separada, porque tiene inicio y final, aunque el primer número, como es lógico, sirve de presentación de los personajes". Por lo tanto, "será mucho más fácil cogerles cariño para quien empiece por el primero", ha remarcado.

A los lectores más jóvenes, que no conocían a sus superhéroes españoles pero ya se han adentrado en su universo de los 'Ibéroes' "les resulta muy divertida la mezcla de tebeo más tradicional americano con el humor característico de España".

"Incluyo ideas un poco locas, fuera de lo normal y eso es lo que más está gustando al público joven", ha comentado, para insistir: "Así que tengo la suerte de que conviven --entre los lectores-- distintas generaciones".

EL CÓMIC EN ESPAÑA

A modo de radiografía del sector, Íñigo Aguirre, como veterano autor y lector del género del cómic, ha asegurado que atraviesa una época "buenísima".

"Desde mi óptica de lector más que de autor, creo que hay muchísima oferta, se publica títulos casi cada semana, pero el público, igualmente, se ha abierto mucho al cómic y cada vez hay más editoriales", ha expresado.

Ha subrayado la apuesta del sector por las autoras: "Ha habido un 'boom' fenomenal. Hay chicas haciendo cómics maravillosos y de géneros diferentes, lo que rompe con el costumbrismo de que los superhéroes dominasen, sin embargo, ahora encuentras de temáticas infantiles e históricas, por ejemplo".

A pesar de ello, ha puesto el foco en "la batalla feroz" por ocupar el mejor lugar en las librerías, aunque ha matizado que el público del cómic "se fía mucho del boca a boca y eso estabiliza el mercado", donde conviven las novedades con "clásicos incontestables" como 'Watchmen' o 'Invencible'.