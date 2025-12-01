Iglesias (PSOE) pide a Azcón medidas urgentes para mitigar los daños por la peste porcina

El diputado del PSOE Aragón Marcel Iglesias. - PSOE.

ZARAGOZA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Agricultura y Ganadería del grupo parlamentario socialista de las Cortes de Aragón, Marcel Iglesias, ha pedido este lunes al Gobierno de Azcón que agilice la elaboración y aprobación de un decreto que contenga medidas de contención y de apoyo para paliar los posibles daños económicos que la peste porcina pueda dejar en los ganaderos aragoneses y en el sector porcino.

Iglesias ha anunciado en rueda de prensa el apoyo del PSOE a este decreto: "Somos un partido responsable y sobre todo, conocedor del trabajo del sector porcino, de su esfuerzo y de todo lo que representa para Aragón", "si el decreto contiene medidas que puedan ayudar a evitar que la enfermedad llegue a Aragón y a paliar las posibles pérdidas derivadas de la peste, lo apoyaremos", ha dicho.

Así, Iglesias ha exigido al Ejecutivo regional que mantenga una comunicación fluida tanto con las grandes integradoras como con los ganaderos y que acuerde las medidas con el sector afectado.

El diputado socialista ha considerado que las medidas han de ser de dos tipos: de control y contención y de apoyo económico. "Van a ser necesarios y urgentes controles exhaustivos en granjas y fauna silvestre, aumentar el control poblacional de jabalíes en las zonas limítrofes en colaboración entre los Agentes de Protección de la Naturaleza y las cuadrillas cinegéticas, así como extremar las medidas de bioseguridad", ha enfatizado el diputado.

En cuanto a las medidas de apoyo económico, para Marcel Iglesias "hay que anticiparse y hacer el decreto teniendo en cuenta todos los escenarios posibles. Las ayudas se han de poder activar progresivamente según la magnitud de las afecciones que se fueran dando, siempre y cuando fuera necesario, para proteger a los ganaderos y a todo el sector ante las posibles afecciones más graves".

El parlamentario socialista ha recordado que Aragón es líder en producción de porcino en España: en las más de 4.000 explotaciones que hay en Aragón trabajan más de 20.000 personas. "Representa el 3,5% del PIB de todo Aragón", ha recordado el portavoz socialista de Agricultura y Ganadería.

Marcel Iglesias ha destacado la rapidez con que se ha actuado desde el ámbito ganadero y veterinario para acotar al máximo la localización de la peste porcina, ubicada hasta el momento en una parte muy concreta de Cataluña, que ya solicitó ayer al Gobierno central la activación de la Unidad Militar de Emergencias. "Exportamos a más de 120 países y puede verse afectado entre el 25 y el 35% de la exportación", ha recalcado, como ejemplo de la magnitud del problema.