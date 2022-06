Illa (PSC) cree que el Gobierno de Pere Aragonès "no funciona" y defiende "la política de respeto en vez de crispación"

ZARAGOZA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha aseverado este martes que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, de Pere Aragonès, "no funciona", su nivel de gestión está "por debajo de la media" habitual y está "dividido", frente a lo que ha defendido "la política de respeto, en vez de crispación".

Illa ha participado en el Foro de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), en Zaragoza, en un evento que ha presentado el director de la entidad, Salvador Arenere.

Ha trazado como objetivo "mejorar las relaciones con el resto de España y normalizar la situación". Illa ha repasado la evolución de Cataluña desde 2017, afirmando que el proceso independentista "es la manifestación catalana de lo ocurrido en Occidente en la segunda década del siglo XXI y tiene como factor principal la gran recesión de 2008", en alusión a "la oleada de populismos, un planteamiento de respuesta sencilla, casi mágica, a un problema", poniendo el ejemplo del Brexit. Ha observado que en la UE han emergido populismos tanto de extrema izquierda como de extrema derecha.

De esta forma, Illa ve el independentismo como "la manifestación del populismo en Cataluña". Ha hecho notar que los independentistas "intentaron ejecutar su programa y declararon una secesión de España que resultó un fracaso" en 2017 y, desde entonces, Cataluña está realizando "un proceso de digestión colectiva de este fracaso colectivo", con consecuencias judiciales, líderes que ingresaron en prisión y la marcha de muchas empresas a otras regiones, en un proceso con "momentos de avance y retroceso".

"No procesamos bien aquello", ha reconocido el dirigente del PSC, quien ha señalado dos momentos de "retroceso", como la sentencia del Tribunal Supremo porque "el Estado de Derecho nunca hace vacaciones" y las manifestaciones posteriores, con "momentos de subida de tensión y una especie de retroceso en el ir calmando las cosas". También "todo lo ocurrido con el caso Pegasus'.

A la vez, la pandemia cambió "el campo de juego" e hizo ver "la necesidad de ir juntos", poniendo en valor "el espacio público compartido que es la UE". Además, los indultos de 2021 fueron "un gesto de generosidad, de futuro, de ayudar a pasar página" y que "ayudó a procesar la parte más difícil de las consecuencias jurídicas". La guerra de Ucrania "pone de manifiesto la necesidad de estar otra vez juntos los europeos".

"El balance es positivo, es hacia el realismo político, a tender a este espacio público compartido que es la UE, en el que se dan juntas tres características que antes no se han dado jamás: Generar prosperidad, un régimen de libertad y el Estado del Bienestar", lo que "hemos de defender conjuntamente", de forma que "el único camino es trabajar juntos, no separarnos".

TRADUCCIÓN POLÍTICA

Salvador Illa ha confiado en que este proceso "tenga una traducción política clara que nos lleve a un Gobierno de la Generalitat sin un presidente independentista". Ha dicho que el Ejecutivo de Aragonès podría haber sido, además de independentista, "eficaz en sus políticas, competente en la gestión de sus responsabilidades".

Ha pronosticado que el Ejecutivo de Aragonès "no solo no funciona, sino que no va a funcionar porque las relaciones entre los socios son de mucha desconfianza y el nivel de cohesión es muy insuficiente". De Aragonès ha dicho que no es una persona que pueda "marcar un camino de país que supere esta dinámica de tanta falta de cohesión interna en su Gobierno".

De hecho, "la mayoría de la investidura se ha roto a la primera curva del camino y no está para gobernar", ha continuado Salvador Illa, quien ha agregado que "la gestión ordinaria no acaba de funcionar" y la Generalitar ha dado unos pasos "muy tímidos" para la normalización institucional.

Frente al Gobierno de Aragonès ha opuesto la "alternativa" del PSC. Ha señalado que "las cosas van a seguir bastante igual al menos hasta las municipales --de 2023--, aunque nada es descartable en el escenario político catalán".

A su juicio, "el principal factor de inestabilidad" están en JuntsXCat, donde conviven "dos culturas políticas que han llegado a un acuerdo". Illa ha comentado que "hay que ver" los expedientes judiciales de Carles Puigdemont y "el avance del diálogo entre el Gobierno de Cataluña y el de España", también cómo evoluciona el mapa político español y el contexto internacional.

ALTERNATIVA

El PSC seguirá trabajando para "constituirse en alternativa a un Gobierno que no funciona, con una actitud permanente de mano tendida" y ha propuesto "volver a poner de moda la política de acuerdos y dejar de lado la de confrontación, así como "la política de respeto en vez de la crispación" y "la autoexigencia en lugar de la victimización permanente".

También ha defendido "la política de identidades compartidas" en lugar de las "excluyentes", considerando que "ahí Aragón juega un papel importante, no solo por los lazos económicos, también por los afectivos".

Salvador Illa ha apoyado "el diálogo entre catalanes" y ha fijado como objetivos la generación de prosperidad en Cataluña, la mejora del autogobierno, quejándose de que es la única región que carece de ley electoral propia, lo que "no es responsabilidad de la KGB ni de la CIA", e impulsar las políticas sociales. "Las cosas se pueden hacer mucho mejor", ha sentenciado.

Por otra parte, ha reivindicado "una política progresista" de seguridad en Barcelona para que la ciudadanía disfrute del espacio público y ha opinado que "Barcelona paga las facturas de estos 10 años equivocados, que no han ido bien".