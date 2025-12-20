La ilusión de la Navidad brilla en Zaragoza, la ciudad donde siempre pasan cosas

1036376.1.260.149.20251220113128 Luces de Navidad en el paseo de la Independencia de Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La magia de la Navidad ha llegado a Zaragoza, la ciudad donde siempre pasan cosas, y hasta el 6 de enero las calles estarán ambientadas con las tradicionales luces que iluminarán un programación con más de 600 espectáculos y eventos de ocio familiar, de los que 450 son de carácter municipal y que supondrán más de mil puestas en escena.

La iluminación, uno de los elementos más simbólicos y representativos de la Navidad se ha renovado, en parte, y se ha ampliado a más zonas para ofrecer un ambiente cálido y envolvente que anime a los ciudadano a pasear, disfrutar y vivir las calles.

El corredor de luz de Zaragoza, inaugurado el pasado año, vuelve a ser un eje vertebrador en el que miles de luces led crean una gran ruta de iluminación navideña que conecta El Arrabal con el Parque Grande, a lo largo de casi 4 kilómetros, creando un eje luminoso que pasa por las principales calles comerciales como el paseo de la Independencia, Gran Vía y la plaza Aragón, ofreciendo un recorrido mágico salpicado de decoraciones especiales.

Son cerca 30 puntos algunos de ellos nuevos o renovados, como el árbol de Navidad de avenida Cataluña con la Z-30; los grandes ángeles del puente de Piedra; la plaza San Felipe; la renovación completa de las luces del paseo de la Independencia; los nuevos atractivos en forma de oso polar, seta, trineo y casita de jengibre en Gran Vía, que junto con la iluminación aérea forma un pasillo que lleva hasta el Parque Grande José Antonio Labordeta, donde dos enormes ángeles trompeteros iluminados de 10 metros y 28.700 les dan la bienvenida al paseante.

Al llegar, el visitante se encuentra con las 20 casetas de productos gourmet y al fondo bajo la escalinata de Alfonso I El Batallador un Nacimiento luminoso de ocho metros de altura es una de las novedades de este año.

También se ha incorporado esta Navidad iluminación en el paseo de Sagasta engarzada en los árboles y en la calle San Pablo, en el Casco Histórico, que al igual que el resto de la iluminación estará encendida desde la caída del sol hasta las 01.00 horas hasta el 6 de enero.

REDES SOCIALES

Entre los elementos ornamentales que vuelven a lucir está el gran lazo rojo que 'envuelve' el Ayuntamiento; puntos fotográficos en plazas; una novedad es el paraguas de la virgen del Pilar de Monge junto a la parada del tranvía de plaza Aragón, próxima al árbol gigante de Navidad que se inspira en las conexiones neuronales descubiertas por el Nobel Santiago Ramón y Cajal.

La iluminación es protagonista absoluta en los eje comerciales para dinamizar la experiencia de compra de los ciudadanos y así se han vuelto a iluminar zonas de comercio local en las calles Delicias, Bretón, León XIII, Compromiso de Caspe, avenida de América y calle Sobrarbe.

Una código QR colocado en la cartelería facilita la localización de puntos-foto donde inmortalizar los emplazamientos de esta ruta de la luz que también está colgada en la web 'www.zaragoza.es'.

Toda esta ambientación inmersiva se ha concebido como un escenario no solo visual, sino también emocional que responde al lema "Zaragoza, donde la magia sucede".

Además, para difundir esa magia este año se anima a los usuarios de las redes sociales Instagram y Tik Tok a generar contenidos en estos espacios Navideños y los tres más destacados recibirán una dotación económica de 1.000, 1.500 y 2.000 euros a los tres primeros, según la valoración de un jurado.

La finalidad es que sean los propios habitantes y visitantes de la ciudad los protagonistas de este reto que pretende constatar el interés que despierta Zaragoza en estas fechas, como una contribución a proyectar los atractivos a través de las redes a todo el mundo.

SUPERA LAS EXPECTATIVAS

"La Navidad apunta fantástico", ha enfatizado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, al recordar que ya el primer fin de semana se superaron todas las expectativas con el encendido de las luces que llevó a cabo con el finalista de OT 2024, Juanjo Bona, en la plaza de España.

"No nos imaginábamos --ha reconocido-- cuando empezamos trabajar en el encendido navideño que íbamos a convocar a más de 60.000 personas, además de la aceptación por parte de los comentarios de los zaragozanos, que ha sido excepcional".

En declaraciones a Europa Press ha comentado que "pocas veces hay tanta unanimidad la hora de tener un criterio sobre las luces navideñas de la ciudad". Esta aceptación se ha visto refrendada con el cierre al tráfico del Puente de Piedra durante el fin de semana del puente de la Constitución ante la ingente cantidad de ciudadanos que se acercaron al centro a ver las luces.

Chueca ha destacado que la Ruta de la Luz, de 3,5 kilómetros, que se estrenó el pasado y que ha tenido algunas variaciones como las novedades de Independencia o la ampliación al paseo Sagasta o a la calle San Pablo, ha tenido una "gran aceptación y este año, sin duda, Zaragoza va a tener más visitantes que el año pasado", ha aventurado.

El año pasado fueron más de 600.000 visitantes y este año se ha mostrado convencida de que "van a ser más" y lo ha atribuido a que "Zaragoza se ha consolidado como destino turístico durante todo el año". Precisamente, este año ha experimentado un crecimiento del 10 por ciento sobre el año anterior.

"Vamos en una tendencia creciente año tras año y además se ha consolidado también como un destino turístico navideño, por lo tanto cada vez son más los españoles principalmente, pero también de Francia, Portugal e Italia, que nos visitan en estas fechas para conocer la ciudad en época navideña y disfrutar de las actividades que organizamos", ha apostillado.

EL SALÓN DE LA CIUDAD

La plaza del Pilar sigue siendo el centro neurálgico de la ciudad y su expectación máxima, hasta el punto de que la elevada concentración de público en el puente festivo de la Constitución obligó a cortar el tráfico rodado en el puente de Piedra.

El belén monumental más grande de Europa a tamaño real consta de cien figuras que recrean el nacimiento de Jesús arropado de los elementos tradicionales y oficios aragoneses que se van incorporando cada edición y en esta se mantiene el juego "El Misterio de Belén" mediante un código QR.

La Muestra Navideña con sus dos filas de casetas donde adquirir artesanía y productos de alimentación es un importante foco de atracción. En una de ellas el Ayuntamiento ha instalado un punto de compra de entradas como obsequio navideño para regalar cultura.

En este espacio se mantienen atracciones muy demandadas como los trineos neumáticos, los carrusel, la cada de Papá Noel, la pista de patinaje sobre hielo y el Árbol de los Deseos.

En estas dos primeras semanas 1.403.236 personas han pasado por la plaza del Pilar, según los datos registrados por las cámaras de conteo. De ellas, unas 160.000 se han acercado hasta el belén monumental; 5.887 han atinado en la pista de hielo; y 5.075 se han deslizado por el tobogán de trineos neumáticos.

Una cita inmediata para los amigos de los animales es el desfile de la "Fashion Pet Chritsmas", que en su segunda edición, volverá a premiar a los perros que lleven un disfraz más original de temática navideña. Será el 21 de diciembre en el Auditorio, la entrada cuesta 5 euros y la recaudación será para protectoras de animales.

Otra actividad próxima es 'Libros que importan', cuando del 26 al 30 de diciembre se podrá participar en este gran intercambio de libros entre los ciudadanos en la plaza del Pilar a iniciativa de Atrapavientos y el Ayuntamiento de Zaragoza.

La descentralización ha llevado a programar unas 130 actividades en los 17 centros cívicos hasta el 11 de enero. El Aula de la Naturaleza en el Parque Grande vuelve a coger la actividad familiar Magicus Zaragoza; y en todos los distritos y en el tranvía hay un centenar de espectáculos y dinamizaciones a cargo de 26 compañías 16 de ella aragonesas.