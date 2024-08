El "importante despliegue de medios" descarta por el momento desalojar Corbalán por el incendio forestal

CORBALÁN (TERUEL), 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Gestión Forestal, Ana Oliván, ha descartado que la población de la localidad turolense de Corbalán vaya a verse afectada por el incendio forestal declarado este domingo gracias al "muy importante despliegue de medios", tanto por parte del INFOAR, como por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), la UME y la DPT.

"A no ser que haya un gran cambio que no se espera, la población de Corbalán no se va a ver afectada. Hay un despliegue importante, con muchísimo personal trabajando, y, en principio, esperamos que la evolución en las próximas horas vaya siendo favorable", ha declarado.

El incendio, que en una primera estimación había quemado ya 240 hectáreas, presenta una situación "bastante controlada en su flanco derecho", según ha explicado Oliván, pese a lo cual, ha advertido, "queda mucho trabajo por hacer, de hecho se han planificado ya los relevos para esta noche, para continuar trabajando, además aprovechando que la previsión habla de que va a parar el viento, y entonces esperamos poder continuar rematando este perímetro que tenemos ahora mismo abierto", ha ampliado.

La directora general ha dado cuenta del despliegue de medios aéreos que hasta la llegada de la noche cuenta con siete helicópteros, también un avión, un hidroavión FOCA y dos aviones anfibios. "Es un despliegue muy importante que nos está permitiendo hacer un trabajo y sobre todo sirve de gran apoyo a las cuadrillas que están trabajando en tierra", ha detallado.

Oliván ha explicado que por la noche proseguirá la labor de las cuadrillas terrestres y las autobombas remojando el perímetro, asegurando, y también de los dos buldóceres que perimetran el incendio y aseguran zonas, "lo que nos va a permitir poder derivar medios hacia la zona de cabeza que está más activa ahora mismo", ha puntualizado.

La responsable del Gobierno de Aragón no ha entrado en la posible causa del incendio, aunque en principio ha descartado que el origen haya podido estar en una tormenta: "Tormentas en los últimos días no ha habido en la zona, entonces en principio sería extraño que esa fuera la causa, pero habrá que investigar a ver exactamente de dónde ha podido salir ese primer foco".

Además, ha puntualizado que la orden de confinamiento ha consistido realmente en una recomendación a los vecinos de Corbalán de que no saliesen de sus casas: "Sobre todo ha sido más en los momentos iniciales por el humo, pero lo cierto es que ahora no va en dirección al pueblo y de hecho allí la gente está haciendo vida normal".

En todo caso, la carretera A-226 que une Corbalán y Cedrillas seguirá cortada para facilitar el importante despliegue de medios de extinción: El corte se debe al trasiego constante de autobombas, de coches del operativo, que no hace conveniente que haya una circulación normal porque interrumpe el paso de los vehículos y estamos en una emergencia", ha aclarado.