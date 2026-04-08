El INAGA contará con una "Unidad PIGA" para agilizar los proyectos de interés general

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) contará con una "Unidad PIGA" para "agilizar bastante" la tramitación de actuaciones de especial complejidad, como los proyectos de interés general de Aragón (PIGA) y otros, ha avanzado este miércoles la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Mar Vaquero ha señalado que el INAGA "ha estado sometido a una gran tensión en los últimos meses" y que el Gobierno de Jorge Azcón ya dijo que "había que cambiar ese modelo", en alusión a "la purga de funcionarios".

"Hay que dejar trabajar a los técnicos y reforzar su trabajo", ha continuado Mar Vaquero, indicando que el INAGA es "un organismo fundamental que garantiza la legalidad y el impulso de la actividad económica". Se suman ahora más presupuesto, más personal y más digitalización, incluso la Inteligencia Artificial, ha añadido.

Gracias al Plan de Agilización del instituto, la plantilla se incrementará de 72 efectivos a 96, lo que supone un hito en la historia del organismo, con un aumento del 33%.

El acuerdo del Consejo de Gobierno aprobado autoriza la incorporación de 10 técnicos, 7 del grupo A1 y 3 del grupo A2, para atender el incremento de carga de trabajo derivado de expedientes de especial complejidad, como autorizaciones ambientales integradas, evaluaciones ambientales de proyectos estratégicos o planes de interés general de Aragón.

Estos puestos tendrán carácter temporal hasta abril de 2028, con posibilidad de prórroga hasta 2029, y permitirán dar respuesta a un volumen creciente de expedientes vinculados a inversiones industriales, energéticas y de infraestructuras. El programa cuenta con una previsión de gasto plurianual de 1.419.984,18 euros.

Este nuevo refuerzo se suma a las medidas ya adoptadas en el marco del plan de agilización del INAGA, que ha supuesto el mayor incremento de personal de las últimas dos décadas. La plantilla ha pasado ya de 72 a 86 efectivos con la incorporación de 14 nuevos puestos estructurales, lo que representa un aumento cercano al 19,5%. Y, con la suma de estos 10 nuevos efectivos, el incremento global alcanzará ya los 24 puestos, lo que eleva la plantilla hasta los 96 trabajadores y supone un crecimiento acumulado del 33,3% respecto a la situación inicial.

El nuevo programa responde a la necesidad de afrontar un incremento sostenido de expedientes complejos, entre los que destacan más de 130 solicitudes de autorización ambiental integrada en el ámbito industrial, incluyendo numerosas plantas de biogás, así como 15 planes de interés general de Aragón actualmente en tramitación, todos ellos asociados a importantes inversiones y generación de empleo.

El refuerzo aprobado permitirá avanzar en la resolución de estos procedimientos, garantizando el cumplimiento de los plazos y manteniendo los niveles de control y calidad en la evaluación ambiental.

De este modo, los nuevos técnicos participarán en la tramitación completa de expedientes ambientales en todas sus fases, desde el análisis de la documentación y la validación de solicitudes hasta la elaboración de informes técnicos y propuestas de resolución, incluyendo también la petición y evaluación de informes sectoriales, el análisis de alegaciones y la supervisión del proceso administrativo.

Su trabajo se centrará especialmente en expedientes de mayor complejidad, como autorizaciones ambientales integradas --tanto industriales como ganaderas--, evaluaciones ambientales de proyectos estratégicos y de infraestructuras, así como en ámbitos como la gestión de residuos, emisiones a la atmósfera o informes en medio natural.

La mejora de los medios humanos ha ido acompañada de una profunda transformación organizativa y tecnológica. En menos de dos años, los expedientes activos se han reducido de cerca de 7.500 a 4.400, mientras que los expedientes fuera de plazo han descendido un 44%, pasando de 4.875 a 2.750.

Paralelamente, la tramitación electrónica ha pasado del 0% al 80% de los procedimientos, permitiendo gestionar alrededor de 9.500 expedientes al año mediante herramientas digitales integradas.

El plan también ha permitido prácticamente eliminar la dependencia de consultoras externas, con una reducción superior al 99% en los encargos para las evaluaciones de impacto ambiental en apenas tres años y sin recurrir a este recurso en ningún proyecto de energías renovables en los últimos ejercicios.