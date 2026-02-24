Inaugurada la reforma integral de la avenida Navarra tras invertir 9 millones de euros y plantar 140 árboles

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la inauguración de la reforma integral de la segunda fase de la avenida Navarra - EUROPA PRESSS

ZARAGOZA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La segunda fase de la avenida de Navarra, en el distrito zaragozano de Delicias, ha quedado abierta al tráfico y a los viandantes después de una reforma integral que ha supuesto una inversión de 5,3 millones, que se suman a los 3,5 millones de la primera fase, y que ha mejorado la escena urbana con la plantación de 140 árboles y 1.400 plantas arbustivas y florales en ambas aceras.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha inaugurado la reforma de esta segunda fase, que comprende desde el paseo de Calanda y la calle Rioja, que suman 19.000 metros cuadrados de superficie que pasa de un concepto de carretera a una avenida más segura, inclusiva y con mayor calidad ambiental".

La transformación de esta avenida cuenta con "aceras amplias, cómodos bancos, como los que ya se están utilizando para que los vecinos puedan disfrutar de esta calle y que puedan circular de una forma cómoda, sostenible y además socializar", ha descrito Chueca.

El objetivo de esta reforma, igual que tantas otras que se llevan a cabo a lo largo de la ciudad, es "mejorar la calidad de vida de los zaragozanos; fomentar la movilidad sostenible, respetuosa con los ciudadanos y sobre todo con los peatones y en especial con las personas que llevan carritos o van en silla de ruedas para que tengan una movilidad más amplia y más cómoda".

CAMBIO DE INFRAESTRUCTURAS

Los cruces son más seguros "gracias a la continuidad que se le da en las aceras para obligar a los coches a frenar y bajar la velocidad, de tal forma que los peatones puedan caminar más seguros y poder hacer de esta histórica avenida de Navarra un lugar más amable, más cómodo para todos los vecinos y para todos los comercios", ha abundado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha incidido en que la plantación de 1.400 plantas arbustivas, florales y árboles para dar más sombra, también "mejorará la temperatura cambia absolutamente la cara de la antigua avenida Navarra por esta nueva vía del urbanismo del siglo XXI de la ciudad de Zaragoza".

Otros elementos que se han incluido en la reforma es la creación de zonas de estancia con bancos y fuentes, una moderna zona de juegos infantiles y otra de ejercicio para personas mayores. Además el carril-bici de doble sentido está segregado y situado en el eje central dando continuidad al de la primera fase y que baja desde el paseo de Calanda.

Chueca ha subrayado que ha sido una reforma integral, donde se han cambiado "todas las tuberías, colectores, el alumbrado, de tal forma que la avenida queda como una avenida nueva".

PACIENCIA

En su intervención, la alcaldesa ha dado las gracias a todos los vecinos por la paciencia que han tenido durante estos meses de obras al reconocer que "las obras generan molestias", pero la paciencia que han demostrado "ha sido ejemplar", ha elogiado.

Ha justificado esta reforma "necesaria y pasar por unos meses de incomodidades para "disfrutar del resultado final" que también beneficiad a los comercios que lo "han soportado con estoicidad" y ha confiado en que se puedan beneficiar del programa Volveremos para calles afectadas por obras y otras medidas para "minimizar y para paliar los problemas generados estos meses".

En estos tres años de su gobierno se han invertido 32 millones de euros en reformas integrales de calles, que es una cifra "elevada e importante, que, sin duda, multiplica las de gobiernos anteriores". A ello se suman los 13 millones destinados este mandato a la mejora del asfaltado.

Tras confiar en que los vecinos "disfruten mucho" de esta nueva avenida les ha dicho que sus pisos "también se han revalorizado porque no tiene nada que ver lo que era la calle antes a lo que es ahora". Una revalorización que ha hecho extensiva a los comercios a los que ha deseado "una nueva etapa de mejor calidad de vida y mayor prosperidad para el distrito de Delicias y para todo el entorno de la avenida Navarra que no deja de crecer y que no deja de cambiar la fisonomía de la ciudad".

Chueca ha instado a los vecinos a observar fotos de antes y después de la reforma "porque no se puede comparar el cambio que realmente ha supuesto esta segunda fase de la avenida Navarra", ha aseverado.

COLABORACIÓN DE ZAV

Por otro lado, la alcaldesa ha pedido la colaboración de la sociedad Zaragoza Alta Velocidad (ZAV) para acometer la reforma de la tercera fase de la avenida de Navarra, desde la estación de Delicias hasta la zona de varios enlaces de carreteras en cuya parte inferior suele haber inundaciones cuando las lluvias son copiosas.

"Queremos también que Zaragoza a alta velocidad, que forma parte de la sociedad y de los acuerdos que teníamos planteados, pueda involucrarse, implicarse en esta tercera fase de la reforma y por eso vamos a hablar con ellos", ha informado.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha asumido la primera y la segunda fase con una inversión total de 9,5 millones de euros y ha trasladado su confianza en que en la tercera fase se consiga implicar a Zaragoza Alta velocidad.

Antes de concluir ha citado otras obras en marcha en la ciudad como en la calle Oeste en Santa Isabel; la calle Gil Morlanes y la calle Matadero en San José con 1.800.000 euros: la plaza San Miguel y Coso; la calle Utrillas en Las Fuentes; y otras calles en Miralbueno, Valdefierro; además de la avenida de Valencia y este año está planificada la reforma de la calle Pedro Cerbuna en el distrito Universidad, junto a la calle Doctor Iranzo en Las Fuentes y el Camino del Vado en El Arrabal.

"Estamos trabajando en todas estas obras, es un volumen muy elevado, 32,5 millones de euros en todos los distritos de la ciudad y próximamente empezaremos a trabajar en esa tercera fase de la avenida de Navarra", para incidir en que se sume ZAV.