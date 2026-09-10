Un incendio en la empresa Chazar, de La Puebla de Alfindén, provoca una gran columna de humo negro

LA PUEBLA DE ALFINDÉN (ZARAGOZA), 10 (EUROPA PRESS)

Un incendio declarado en la empresa Chazar, dedicada a la gestión de residuos y situada en La Puebla de Alfindén (Zaragoza), ha provocado una gran columna de humo negro, ha informado este viernes el Ayuntamiento de Zaragoza.

El fuego ha comenzado esta tarde y se han desplazado al lugar, a las 17.30 horas, bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza con una bomba nodriza pesada, una bomba pesada mixta y una dotación de cinco bomberos. También se han personado los bomberos de la DPZ.