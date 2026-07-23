El incendio forestal en La Cerollera (Teruel) obliga a cortar la TE-53 desde La Cañana de Verich

1106516.1.260.149.20260723195800 Vista aérea del incendio forestal iniciado este jueves en La Cerollera. - INFOAR

TERUEL 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este jueves en el Bajo Aragón, en la localidad turolense de La Cerollera, ha obligado a cortar la carretera TE-53 desde La Cañana de Verich, en el kilómetro cero, y hasta el kilómetro 4, ya dentro del término municipal de La Cerollera, según ha informado el Gobierno de Aragón.

El incendio permanece activo desde las 17.05 horas y en la zona de pinar afectada se ha desplegado ya un importante dispositivo de medios de extinción en el que colaboran INFOAR el MITECO, al DPZ y medios de la Generalitat de Cataluña y la Generalitat Valenciana.

Por parte de INFOAR, se ha trasladado ya el Puesto de Mando Avanzado Ligero (PMA) con varios técnicos, un director de extinción, personal de apoyo al director --GADEX-- y un bulldozer. Entre los medios aéreos, trabajan ya en la zona cinco unidades helitransportadas --las de Teruel, Ejea, Brea, Calamocha y Alcorisa-- con sus helicópteros de apoyo, cinco brigadas terrestres y seis autobombas.

A ellos se suma el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España (MITECO), que ha enviado una BRIF con sus dos helicópteros, un avión de coordinación, (ACO), dos aviones de carga en tierra (TANGO), y un avión anfibio ALFA.

También prestan su ayuda la Generalitat de Cataluña, con un helicóptero bombardero y la de Generalitat Valenciana, que aporta una unidad helitransportada. También trabajan en el incendio bomberos de la Diputación Provincial de Teruel.