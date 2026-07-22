El incendio forestal de Ejulve (Teruel) sigue activo y un dron permite identificar nuevos puntos calientes

Incendio forestal de Ejulve (Teruel) - FABIAN SIMON

ZARAGOZA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Ejulve (Teruel) mantiene una evolución favorable, durante la noche se ha trabajado en la consolidación del perímetro y el uso de un dron térmico ha permitido identificar puntos calientes.

A lo largo de la jornada de este miércoles el operativo desplegado en la zona estará pendiente del aumento de temperatura y del viento previsto en las próximas horas.

El fuego ha afectado a una superficie estimada, de forma provisional, de unas 1.400 hectáreas y el perímetro se encuentra cerrado en gran parte.

Los chubascos registrados durante la tarde del martes, aunque de escasa intensidad, han contribuido favorablemente a las labores de extinción.

Durante la noche ha permanecido desplegado un amplio operativo integrado por 8 brigadas terrestres; 7 autobombas y 6 bulldozer de INFOAR; la BRIF de Lubia (Soria); una sección de la Unidad Militar de Emergencias (UME), dependiente del Ministerio de Defensa; y efectivos de los Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel y del Ayuntamiento de Zaragoza.