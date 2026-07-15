Un incendio forestal en Sigüés (Zaragoza) obliga a cortar un tramo de la N-240

Archivo - Imagen de archivo de uno de los miembros del INFOAR durante un incendio forestal. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

SIGÜÉS (HUESCA), 15 (EUROPA PRESS)

Un incendio forestal declarado a primera hora de este miércoles en el término municipal de Sigüés, en la provincia de Zaragoza, en una zona de matorral junto a la N-240, entre Jaca y Pamplona, ha obligado a cortar un tramo de dicha vía, entre los puntos kilométricos 55,6 y 64,1.

Según han informado desde el Gobierno de Aragón, el fuego está activo y hasta la zona de las llamas se han desplazado medios del dispositivo INFOAR, en concreto, una brigada helitransportada de Bailo, con su helicóptero, dos brigadas terrestres y dos autobombas.

A ellos se suman medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), con un avión anfibio FOCA. También intervienen Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) y medios de la Comunidad Foral de Navarra, con cuatro dotaciones de bomberos y un helicóptero bombardero.

Debido al corte de la carretera N-240, el tráfico se desvía por la A-21, entre los puntos kilométricos 55,6 y 64,1, han precisado las citadas fuentes.