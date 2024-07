El incendio de Luesia afecta a una superficie de 200 hectáreas, la mitad de ellas de zona forestal

ZARAGOZA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de Luesia, en la Comarca de las Cinco Villas, afecta ya a 207 hectáreas, la mitad de ellas de zona forestal y el resto agrícola, ha estimado la directora de extinción, Paula Fernández, quien ha añadido que se están investigando las causas.

El incendio ha comenzado a las 3.00 horas de este martes. "La previsión meteorológica es de vientos, que en estos momentos nos permiten trabajar bien en el sector que tiene más fuerza, y parece que lo estamos controlando, pero hay que ser prudentes", ha continuado Fernández. La humedad relativa, que es fundamental para apagar los incendios, es muy baja.

"Estas horas son críticas para poder determinar si lo vamos a poder controlar del todo hoy o no". En el sector Este es el que se está trabajando más, debido a la dirección del viento. "Si controlamos ese sector, no habrá problema, y aunque no podemos ser categóricos, en principio parece que lo estamos controlando bien".

En el lugar del incendio están trabajando más de 20 medios del Gobierno de Aragón, el MITECO y la Diputación de Zaragoza.

El Gobierno de Aragón ha activado esta mañana la situación operativa 1 de la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales de Aragón (PROCINFO).

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) ya se ha instalado en la Cooperativa del Campo de San Esteban.

Se ha evacuado el camping 'Pigalo' de Luesia de manera preventiva. Está cortada la carretera A-1024, a la altura del punto kilométrico 30, así como la pista forestal que da acceso al camping.

ALERTA ROJA POR PELIGRO DE INCENDIOS FORESTALES

Casi todo Aragón está este martes en nivel de alerta rojo de peligro de incendios forestales, tal y como ha establecido la Dirección General de Gestión Forestal.

Las 24 zonas de meteoalerta en alerta roja son las siguientes: Bajo Ebro Forestal, Depresión del Jalón, Gúdar, Javalambre, Jiloca-Gallocanta, Maestrazgo, Mijares, Moncayo y Aranda, Montes Universales, Muelas del Ebro-Alcubierre, Muelas del Ebro-Valmadrid, Zuera, Pirineo Oriental, Prepirineo Central, Prepirineo Occidental, Prepirineo Oriental, Puertos de Beceite, Rodeno, Sierras Ibéricas Centrales, Somontano Occidental, Somontano Oriental, Somontano Sur, Turia y Valle del Ebro Agrícola.

Ha habido baja o muy baja recuperación nocturna de la humedad del combustible de forma generalizada en la Comunidad. Se podrían producir fuegos de alta y muy alta intensidad y altas velocidades de propagación. Se podrán dar incendios fuera de capacidad de extinción en amplias zonas, con condiciones especialmente propicias para tener un Gran Incendio Forestal (GIF).