El incendio de Las Peñas de Riglos quema 10.000 hectáreas y se destinan "más medios que nunca"

Medios desplegados contra el incendio de Las Peñas de Riglos. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) continúa avanzando y ha quemado, desde el lunes pasado, 10 de agosto, hasta este viernes, unas 10.000 hectáreas, poniendo en riesgo el monasterio de San Juan de la Peña. A lo largo del día el Gobierno de Aragón podría ordenar el desalojo de los municipios de Anzánigo y Santa Cilia de Jaca. Se destinan "más medios que nunca" a luchar contra este incendio.

Así lo ha indicado este viernes el presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, tras presidir una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) desde el Puesto de Mando Avanzado de Santa María de la Peña.

"La noche ha sido especialmente complicada", ha lamentado Azcón, ya que el fuego ha avanzado y han sido evacuados los vecinos de Santa María de la Peña, Triste, La Peña Estación y Yeste, sumando un total de 16 poblaciones desalojadas desde el pasado lunes, 855 personas. De los evacuados la pasada madrugada, 45 han pernoctado en Ayerbe y 30 en la ciudad de Huesca. Atarés, Bernués y Puente la Reina están en preaviso.

La situación en el frente próximo a Triste llevó a ordenar a las 00.31 horas la evacuación de Santa María de la Peña y Triste. Poco después, a las 2.41 horas, se acordó también la evacuación de La Peña Estación y Yeste.

La evolución del incendio mantiene también bajo vigilancia a Anzánigo, donde se encuentra un campamento del Instituto Aragonés de la Juventud con 19 menores y 5 monitores que acaban de ser desalojados y enviados al polideportivo de Ayerbe, donde les recogerán sus familiares.

La población afectada por las evacuaciones se distribuye entre Villalangua (30 personas), Salinas de Jaca (30), Ena (40), Centenero (40), Santa María de la Peña (18), Triste (56), La Peña Estación (66), Yeste (6), Bailo (150), Larués (111), Arbués (13), Alastuey (26), Botaya (37), Osia (12), Camping Pirineos (100), Santa Cruz de la Serós (74) y Binacua (46).

La mayor parte de las personas desalojadas se ha trasladado por sus propios medios o con familiares y amigos. 97 personas permanecen alojadas en los recursos habilitados por las administraciones: 37 en la Escuela Militar de Montaña de Jaca, 23 en el pabellón municipal de Ayerbe, 13 en el antiguo Hotel Villa de Ayerbe, 11 en La Liena Valero, 5 en la residencia Vitalia, 3 en el piso municipal de Ayerbe y 2 en la residencia Casbas.

Santa Cilia de Jaca y Puente la Reina de Jaca han permanecido confinadas varias horas como medida de protección frente a la evolución del incendio y por la presencia de humo.

SAN JUAN DE LA PEÑA

Además de la localidad de Santa Cruz de la Serós, "el monasterio de San Juan de la Peña nos preocupa especialmente", ha comentado Azcón, sobre todo el monasterio viejo, destinando el operativo de extinción "una cantidad de medios impresionantes" para defender el emplazamiento, no solo con agua, sino que en el caso de que los medios humanos tengan que retirarse aplicarán retardantes, de acuerdo con la Dirección General de Patrimonio Cultural, "para salvaguardar el monasterio, que es emblemático para los aragoneses, que es Historia de nuestra Comunidad Autónoma: El número de medios que hoy están trabajando en este incendio puede que sea histórico".

Ha recordado que la Unidad Militar de Emergencias (UME), junto con técnicos de Protección Civil y de la Dirección General de Patrimonio Cultural, han trasladado --este jueves-- al Museo de Huesca "los bienes más valiosos" del monasterio viejo.

Respecto al monasterio viejo de San Juan de la Peña, el teniente general Javier Marcos, jefe de la UME, ha considerado que se han tomado las decisiones "adecuadas", que hubo que acordar "rápidamente", haciendo notar que el terreno es abrupto, "lo que dificulta la accesibilidad" y "las condiciones meteorológicas no favorecían la descarga de agua".

"Cuando se tiene poca información y el tiempo apremia, hay que asumir riesgos, y en el último momento se pudieron rescatar bienes de extraordinario valor histórico para esta tierra y para toda España y, al mismo tiempo, se pudo defender oportunamente tanto el nuevo como el viejo monasterio".

"No me fío de la evolución del incendio y por eso tenemos todavía personal allí, defendiendo ambos monasterios", ha comentado Javier Marcos, quien ha dejado claro que "lo primero son las personas", como en todas las emergencias. Ha puesto de relieve "el extraordinario trabajo de la Guardia Civil".

MEDIOS

El jefe del Ejecutivo autonómico ha comentado que este viernes hay 35 medios aéreos operativos y llegarán tres más de Francia, así como 500 efectivos terrestres. "Puede que nunca haya habido tantos medios, tantas personas trabajando en un incendio en Aragón, como en este momento", ha recalcado, insistiendo en que "la preocupación sigue siendo máxima".

INFOAR cuenta este viernes con 13 cuadrillas terrestres, cinco cuadrillas helitransportadas, 13 autobombas y ocho bulldozer, además de los medios aéreos desplegados para atacar los distintos frentes.

A estos recursos se suman tres aviones FOCA, tres anfibios ligeros, un avión de coordinación, varios helicópteros bombarderos y tres BRIF del Ministerio para la Transición Ecológica. La UME mantiene desplegadas tres secciones, con 160 efectivos, y dos bulldozer.

El dispositivo se completa con medios procedentes de Cataluña, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana y Castilla y León, en una jornada en la que la evolución meteorológica puede ofrecer cierto alivio.

Este viernes "es un día extraordinariamente importante para contener el incendio, sobre todo en el flanco derecho", ha avanzado Jorge Azcón, confiando en que haya tormentas que ayuden a apagar el fuego a lo largo del fin de semana.

UME

El teniente general Javier Marcos ha indicado a los medios que hay 440 militares y 125 vehículos pesados y ligeros desplegados en este incendio, con medios humanos y materiales del Batallón de Zaragoza, también de Torrejón de Ardoz (Madrid) y Bétera (Valencia).

La UME también está trabajando en el incendio de Niebla (Huelva), sumando en total unos 1.000 efectivos y 250 medios materiales de la UME en activo en toda España.

"No hay ningún frente fuera de la capacidad de extinción" en Las Peñas de Riglos, ha realzado el teniente general Javier Marcos: "El trabajo en equipo está funcionando y hoy se va a demostrar aún más".

Si bajan las temperaturas y hay tormentas, como ha pronosticado AEMET para el fin de semana, "las condiciones van a ser mucho mejores", aunque se mantiene la "preocupación" por los flancos Norte y Noreste y en el Sur han surgido "focos secundarios", reactivaciones del fuego que obligan a detraer capacidades del flanco Norte, mientras que el Oeste está "bien anclado".

"Nos preocupa el avance hacia Puente la Reina de Jaca y Alastuey, pero el dispositivo es muy equilibrado, muy potente, y ahora no hacen falta más medios", ha continuado el teniente general, ya que "más medios no significa más eficacia: Estamos bien organizados y preparados".

Las principales reproducciones se han producido en los sectores 3, 5 y 6, mientras que el sector 1 ha presentado una evolución más favorable. En el sector 3 se han realizado trabajos de consolidación y quemas tácticas y en el sector 5 se han concentrado algunos de los trabajos más intensos. En el sector 6, además de las labores de extinción, los equipos han mantenido la defensa del entorno de San Juan de la Peña.

El viento de componente sur irá perdiendo intensidad durante la mañana y las temperaturas descenderán de forma significativa durante la tarde.

La evolución del incendio mantiene también importantes restricciones en las comunicaciones. Continúan cortadas la A-132 entre Murillo de Gállego y Puente la Reina de Jaca, la A-1205 desde Santa María de la Peña, la N-240 entre Santa Cilia de Jaca y Puente la Reina de Jaca, la A-1603 y la pista asfaltada que conecta la N-240 con Alastuey.