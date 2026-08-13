Se complica el incendio de Riglos (Huesca), que afecta a 8.000 hectáreas y amenaza San Juan de la Peña

1110538.1.260.149.20260813153008 Incendio forestal en Las Peñas de Riglos (Huesca). - INFOAR

HUESCA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, ha confirmado que la evolución del incendio forestal declarado el lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca) se ha complicado este jueves por la mañana, con las llamas dirigiéndose al entorno de los monasterios de San Juan de la Peña, lugar clave en la historia de Aragón, y Santa Cilia de Jaca, donde se centran buena parte de los trabajos de extinción, ya que una lengua de fuego ha llegado hasta el muro del espacio natural protegido y está saltando en esa zona.

En declaraciones a los medios de comunicación desde el Puesto de Mando Avanzado, situado en Santa María de la Peña, el consejero ha señalado que las condiciones orográficas y metorológicas, con temperaturas bastante altas, "no están ayudando".

El hecho de que el fuego haya saltado al espacio protegido de San Juan de la Peña ha obligado al dispositivo de extinción a trazar una nueva estrategia para la defensa tanto del Monasterio Nuevo, como del Monasterio Viejo y Santa Cilia de Jaca, que es la zona que más preocupa este jueves.

El avance de las llamas ha obligado también a evacuar este jueves a unas 300 personas en las localidades de Santa Cruz de la Serós y Binacua, a las que han seguido inmediatamente los vecinos de Osia, mientras que el núcleo de Bernués está en alerta ante la posibilidad de un posible desalojo.

La prioridad es ante todo la seguridad de las personas, seguidas de la defensa del patrimonio natural y cultural, ha indicado Biendicho, quien ha apuntado que el dispositivo autonómico está trabajando junto a la Unidad Militar de Emergencia (UME), Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y los ayuntamientos de Zaragoza y Huesca, efectivos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) y de las comunidades de Navarra, Cataluña, Castilla y León y Comunidad Valenciana, que suman un total de 30 medios aéreos.

El consejero ha explicado que la dificultad que tienen los medios aéreos en este incendio en particular es la conectividad y la inversión térmica, que provocan que la labor no sea "todo lo eficaz que pudiera", pero ha confiado en que los nuevos ataques aéreos sean efectivos para controlar la situación y las llamas no avancen hacia San Juan de la Peña. Asimismo, se están llevando a cabo también trabajos en tierra.

Pese a la situación complicada, el titular de Medio Ambiente ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y de confianza en un momento en el que se necesita "mayor coordinación" y "toda la colaboración ciudadana".

"TODOS A UNA"

En concreto, ha hecho un llamamiento al trabajo de los agricultores, cuya labor es "de inestimable valor" en la defensa de los núcleos urbanos y debe ser coordinada con representantes agrarios con el director de extinción y los agentes de protección de la naturaleza (APN) que están trabajando sobre el terreno para ir "todos a una".

Sobre la detención de un hombre como presunto autor de este incendio, se ha limitado a manifestar que la prioridad es "extinguir, apoyar y lanzar mensajes de realismo y de tranquilidad a la población", afirmando que desconocen las causas del fuego y separando los trabajos de extinción con la investigación de las cuasas.

Por último, ante las movilizaciones anunciadas por los trabajadores del dispositivo de prevención y extinción de incendios de la empresa pública Sarga, Biendicho ha recalcado que la voluntad de negociar del Gobierno autonómica "está abierta", pero que "el análisis de las reivindicaciones tiene unas consideraciones organizativas, unas consideraciones técnicas, unas consideraciones presupuestarias y unas consideraciones jurídicas" que les resulta "difícil" analizar en este momento.

"Hoy no es el día, hoy es el día en el que tenemos que estar todos unidos combatiendo como llevamos todos estos días, porque ya dijimos que era una lucha absolutamente larga por el tipo de incendio forestal y por las circunstancias y condiciones del medio", ha concluido.