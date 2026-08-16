Incendio Riglos (Huesca): Preocupación por el Monte Oroel y "muy buena evolución" en el resto del perímetro

Helicóptero durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de agosto de 2026, en Las Peñas de Riglos, Hoya de Huesca, Huesca, Aragón (España). El incendio declarado a las 12.37 de este lunes en las Peñas de Riglos (Huesca) ha calcinado ya - Ramón Comet - Europa Press

LAS PEÑAS DE RIGLOS (HUESCA), 16 (EUROPA PRESS)

El director de Extinción del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca), Francho Aso, ha destacado este domingo que el operativo ha podido trabajar "adecuadamente y con una muy buena evolución" en gran parte del perímetro, con más de 16.600 hectáreas afectadas según el último recuento, pero preocupa el flanco derecho, el que se dirige hacia el noreste, al entorno del Monte Oroel, en Jaca, que es donde se están centrando ahora mismo "todos los esfuerzos". El Gobierno de Aragón ha vuelto a enviar un 'ES-ALERT' para pedir que no se realicen excursiones ni actividades en el entorno de este monte jaqués.

Aso ha señalado que ahora llegan "las horas peores, las centrales", que es cuando la extinción alcanza una "mayor complejidad" por la subida de las temperaturas, la bajada de la humedad o los cambios de vientos, que llevan al operativo a ser "muy prudentes". "No descartamos ningún escenario dentro de la evolución del incendio en esa zona y tenemos que seguir trabajando", ha insistido, a la vez que ha lamentado que, finalmente, las lluvias en la zona están "descartadas" para este domingo. En cambio, sí que se prevé la entrada de un viento "muy desfavorable" para la evolución del incendio.

De momento, no hay ninguna localidad más en prealerta, aunque el director de Extinción ha asegurado que, si la evolución es "muy desfavorable", se podrían plantear otros escenarios.

"Nos tenemos que mantener en dos escenarios. Uno es el de la prudencia, no alertar demasiado de dada la situación en la que ya nos encontramos, pero a la vez tenemos que plantear que no tenemos que descartar ningún escenario por las situaciones a las que nos vamos a enfrentar y estamos entrando en este momento", ha añadido.

"MÁS MEDIOS QUE NUNCA"

A este respecto, ha resaltado que hay "más medios que nunca" trabajando en la extinción, con más de mil efectivos sobre el terreno y más de 40 medios aéreos, lo que supone "un esfuerzo inédito en Aragón" y genera "un atisbo de optimismo".

El operativo desplazado al incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) alcanza este domingo la cifra histórica de un millar de efetivos, con la incorporación de un centenar de bomberos franceses y de entre 35 y 40 medios aéreos, después de que la última noche haya sido "más tranquila", con una humedad alta y poco viento, y el perímetro no haya aumentado mucho.

El Gobierno de Aragón activó este sábado el Mecanismo Nacional de Incendios Forestales, que permitirá la llegada este domingo de un centenar de bomberos franceses, con un helicóptero Súper Puma y otras unidades de apoyo, y de diversos efectivos procedentes de Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia, que se suman a catalanes, navarros, valencianos, castellano-leoneses y riojanos, que ya llevan días sobre el terreno.

También refuerza su presencia el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) con tres aviones FOCA, tres anfibios ligeros, un avión de coordinación, un helicóptero bombardero con base en Plasencia del Monte, helicópteros bombarderos ligeros y cuatro BRIF con ocho helicópteros. El Ministerio de Defensa mantiene desplegadas cuatro secciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y dos bulldozer.

Además, siguen en la zona los Bomberos de las diputaciones y de los ayuntamientos de Zaragoza y Huesca, mientras que el operativo Infoar del Gobierno autonómico despliega tres helicópteros ligeros, dos helicópteros medios y un helicóptero de coordinación, junto con 12 cuadrillas terrestres, cinco helitransportadas, 12 autobombas, ocho bulldozer, un vehículo de Puesto de Mando Avanzado y personal técnico.

El dispositivo desplegado ha logrado consolidar buena parte del perímetro tras una noche de trabajo positivo en la que los medios terrestres y la maquinaria pesada han podido avanzar en la contención del fuego.

La superficie provisional afectada se mantiene en 16.600 hectáreas y el objetivo del operativo, que integrará a un millar de efectivos y entre 35 y 40 medios aéreos, continúa siendo garantizar la seguridad de la población y consolidar los perímetros logrados durante la noche.

En cualquier caso, Aso ha dejado claro que la evolución "ya no depende de la parte humana", sino de la meteorología y de la orografía, aunque los efectivos están preparados "para todos los escenarios".

SIN PREVISIÓN DE REALOJOS

Por su parte, el técnico de Protección Civil en el Puesto de Mando Avanzado, Raúl Gil, ha señalado que se mantienen 19 núcleos desalojados, con 1.046 personas fuera de sus casas, de las que 46 han sido realojadas en Ayerbe, otras 35 en la Escuela Militar de Montaña de Jaca y el resto lo han hecho por sus propios medios.

Tampoco hay previsión de que ninguno de estos vecinos pueda regresar a sus viviendas, aunque este lunes se valorará en el caso de Anzánigo.

Asimismo, se ha organizado un nuevo convoy para que los vecinos de Ena y Centenero puedan recoger enseres básicos y dar de comer a sus animales: "Pueden estar una hora para sus necesidades básicas, recoger lo que necesiten y atender a sus animales. Luego tienen que retroceder. Van acompañados de voluntarios de Protección Civil y Guardia Civil".