La "incertidumbre" geopolítica exige que el Gobierno de España tome "medidas estructurales", dice Vaquero

1073139.1.260.149.20260326134944 Mar Vaquero es la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones y consejera de Presidencia, Economía y Justicia. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, consejera de Presidencia, Economía y Justicia, ha asegurado este jueves que la "incertidumbre" derivada de la situación geopolítica por la guerra de Irán exige que el Gobierno de España tome "medidas estructurales".

Ha declarado a los medios de comunicación, tras asistir en la sede de CEOE a la presentación del Informe 'Perspectivas 2026' de KPMG, que el Ejecutivo de Azcón ha instado al Gobierno de España a poner en marcha medidas "no solamente para las empresas, sino también para las familias", considerando que "las familias aragonesas y españolas y la clase media han sufrido un empobrecimiento por las políticas del Gobierno de España y en estos momentos pueden verse más vulnerables ante esta situación".

"Es necesario que el Gobierno de España ponga en marcha medidas estructurales que, realmente, sirvan para aliviar la situación de las clases medias y las familias, principalmente".

Ha recalcado que, aunque hay "incertidumbre", la Comunidad Autónoma "avanza" y "tiene la potencia, en estos momentos, de seguir invirtiendo y apostando por la tecnología" y es capaz de "afrontar este escenario geopolítico y de crisis con una mayor resiliencia" y de ser "optimista" y de "seguir trabajando conjuntamente con las empresas, lo que mejor ha funcionado".

Este miércoles se ha reunido el Consejo Asesor de Internacionalización, donde se ha llevado a cabo un análisis con los agentes sociales sobre el impacto de la guerra de Irán y las medidas a tomar, "no solamente para ayudar a las empresas, sino siempre pensando en las familias y en los trabajadores", ha recordado Vaquero.

Entre las medidas, ha destacado los aplazamientos fiscales para "dar una mayor solvencia y liquidez", la diversificación de mercados, también la actuación de las sociedades públicas Sodiar y Avalia, puntualizando que "la capacidad del Gobierno de Aragón en este contexto de crisis geopolítica y de conflicto queda limitada".