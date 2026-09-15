El Índice de Precios de Consumo sube al 3,9% en Aragón, en tasa interanual, durante el mes de agosto

Imagen de recurso de una carnicería. - Francisco J. Olmo - Europa Press

ZARAGOZA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 3,9% en Aragón en agosto en tasa interanual, 7 décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de agosto los precios encadena 2 meses de subidas en Aragón. En términos mensuales, la inflación en Aragón aumentó un 0,6%, mientras que en lo que va de añola subida llega al 2,9%.

Donde más subieron los precios en Aragón respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, un 9,3% más que en agosto de 2025 (+3,2 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 7,6% más (+1,1 puntos); información y comunicaciones, un 3,3% más (+1,1 puntos) y cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos, un 3,2% más (-0,1 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadasa fueron las subidas fue en actividades recreativas, deporte y cultura, un 0,9% (-0,8 puntos respecto a la tasa del mes precedente); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 0,9% (-0,1 puntos); enseñanza, un 2,1% (+0 puntos) y alimentos y bebidas no alcohólicas, un 2,1% (+1 puntos)

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,7% en agosto en relación al mes anterior y elevó 0,7 puntos su tasa interanual, hasta el 4,3%.

Al finalizar agosto, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Cantabria (5,1%), Galicia (4,8%) y Castilla y León (4,7%). En el lado contrario se situaron Canarias (3,8%), La Rioja (3,9%) y Asturias(3,9%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Extremadura (+1,2%), Castilla - La Mancha (+1,1%) y Castilla y León (+0,9%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Canarias (+0,4%) Catalunya (+0,5%) y Baleares (+0,5%).

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Gráficos de IPC

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106