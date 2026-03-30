El Instituto Aragonés de la Mujer ofrece 900 plazas en la nueva edición de IAMFormación

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ZARAGOZA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) ha ofertado 900 plazas en su iniciativa IAMFormación. Se trata de programación gratuita, formada por 18 acciones formativas en cinco áreas estratégicas: violencias contra la mujer, igualdad en la empresa, digital, orientación y empleo, y emprendimiento.

La nueva edición está dirigida a promover la igualdad de género en empresas y organizaciones, impulsar el desarrollo profesional y digital de mujeres emprendedoras y mejorar la empleabilidad de mujeres en búsqueda activa de empleo.

La oferta formativa incluye también cursos especializados para profesionales que trabajan en la prevención, detección e intervención de las violencias contra las mujeres.Desde su puesta en marcha, uno de los objetivos prioritarios del plan de formación ha sido llegar al medio rural, mediante el acceso en todo el territorio y evitando desplazamientos innecesarios.

Durante el último año, se registraron 856 participaciones. El 34,83% correspondió a personas procedentes del medio rural. Además, se produjo un incremento tanto en el número de acciones desarrolladas y de plazas ofertadas como en la variedad de áreas temáticas y en la diversidad del perfil de las acciones.

TODOS LOS CURSOS

Todos los cursosLos cursos se imparten en modalidad síncrona por videoconferencia, con una duración de 2 horas y un máximo de 50 plazas por acción formativa. Dentro del área "Violencias contra la mujer" se imparten los cursos "Violencia de género en mujeres mayores de 65 años", "Sensibilización para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres", "Violencia de género digital en la adolescencia", "Violencia sexual: consentimiento y dinámicas sociales que la perpetúan", "Violencia sexual: Derechos de las víctimas, revictimización y pautas para la intervención" y "Violencia sexual y adolescencia".

Dentro del área "Igualdad en la empresa", hay sesiones sobre "Protocolo de acoso sexual o por razón de sexo en una organización: elaboración y aplicación", "Medidas de igualdad de género en las empresas: casos de éxito", además de "Planes de igualdad en las empresas: diagnóstico, elaboración, implementación y evaluación".

En el área digital: "Canva y aplicaciones de la IA para el diseño", "Redefine tu proyecto con herramientas de inteligencia artificial" y "La IA aplicada al marketing y la comunicación". En emprendimiento, los cursos son sobre "Marketing digital para emprendedoras", "Finanzas para emprendedoras" y "Gestión y liderazgo para la innovación empresarial".

Por último, los cursos sobre orientación y empleo disponibles son "Orientación laboral digital: encontrar empleo en la red", "Cómo preparar un proceso de selección" y "Claves para entender tu nómina y tu contrato".

Las inscripciones se realizan exclusivamente a través del portal web www.iamformacion.es, donde se puede consultar el calendario completo, los contenidos y los requisitos de cada curso.

Además de los cursos, las personas participantes pueden acceder a las Asesorías Empresarial y Laboral del IAM, servicios gratuitos que ofrecen acompañamiento especializado para el desarrollo de proyectos de emprendimiento, para asesorar a las empresas en la elaboración de planes de igualdad o medidas de acosos, así como para el apoyo en la búsqueda de empleo para mujeres en situación de desempleo.