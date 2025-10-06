El Instituto Geográfico Nacional actualiza el mapa de la provincia de Huesca y cartografía la cordillera de los Pirineos

El delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán, en la presentación de los nuevos mapas de la provincia de Huesca y los Pirineos del Instituto Geográfico Nacional llevada a cabo este lunes en el INSS de Huesca. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

ZARAGOZA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha presentado este lunes en la capital altoaragonesa la nueva edición del Mapa Provincial de Huesca y un nuevo mapa en relieve de los Pirineos. Desde la terraza del edificio del INSS, y con vistas a las montañas, el director del Servicio Regional en Aragón del IGN, Alejandro Asín, ha explicado los detalles se ambos mapas, con la presencia del delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y del subdelegado del Gobierno en Huesca, Carlos Campo.

MAPA ESPECIAL DE LOS PIRINEOS

La principal novedad es el mapa especial de los Pirineos a escala 1:375.000, que se presenta en dos formatos: en papel, dentro de la colección de Espacios Naturales, y en relieve sobre PVC.

Este producto, ha explicado Asín, "responde a la creciente demanda de mapas específicos de esta zona, conocida por su atractivo turístico y paisajístico".

El geógrafo ha señalado que además el mapa en relieve destaca por su capacidad para comunicar de forma muy eficaz la compleja orografía de los Pirineos, facilitando la apreciación táctil del relieve para personas con dificultades visuales y ofreciendo un gran atractivo visual para todos los públicos.

Se trata de una cartografía específica, centrada en este sistema montañoso, que abarca más de 430 kilómetros de longitud y 80 kilómetros de anchura, y hace frontera entre España, Francia y Andorra. Por ello se ha cartografiado a escala 1:375.000 que, además de corresponder al máximo tamaño de termoformado en los talleres del IGN, resulta ser manejable y con un detalle adecuado para la finalidad del mapa.

La elaboración de este mapa ha requerido una colaboración excepcional entre diversas Áreas del IGN pues ha exigido la combinación, con la mayor homogeneidad posible, de fuentes de datos geoespaciales españolas y francesas.

Así, las labores de formación, con datos lo más actuales posibles, las de redacción y edición cartográfica han sido realizadas conjuntamente por el Servicio de Cartografía Derivada de la Subdirección General de Cartografía y Observación del Territorio del IGN y el Servicio Regional del IGN en Aragón, aprovechando su mayor conocimiento del territorio por proximidad.

Este mapa especial de los Pirineos, ha afirmado Asín, "representa una aportación significativa en la cartografía de espacios naturales del IGN-CNIG, y ofrece una herramienta muy valiosa para profesionales y público en general, deseoso de explorar este espacio geográfico".

MAPA PROVINCIAL DE HUESCA

Respecto el Mapa Provincial de Huesca, se trata de la 8ª edición, que actualiza la previa de 2014. Pertenece a la serie de Mapas Provinciales a escala 1:200.000 que realiza el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Como actualizaciones más significativas de esta nueva edición podemos destacar la incorporación de nuevos tramos de la A-23, A-22 y A-21, el cambio de la AP-2 de autopista de peaje a libre, la incorporación del Embalse de Almudévar, la incorporación de múltiples refugios, parques eólicos y solares.

Se han actualizado núcleos urbanos, cotas y se ha incorporado un índice toponímico en el reverso del mapa. El Servicio Regional de Aragón del IGN ha participado activamente en la formación y edición cartográfica de este mapa.

Esta labor, realizada sobre la BCN200 (Base Cartográfica Nacional a escala 1:200.000) mediante una aplicación de Sistemas de Información Geográfica (SIG), da como resultado final un mapa que se publica en papel y se pone a descarga gratuita en el Centro de Descargas del portal del IGN. Además, periódicamente, da lugar a una nueva versión del mapa continuo de España a escala 1:200.000 que se publica en varios servicios web y a descarga.