Interpeñas no tendrá espacio propio en las Fiestas del Pilar

Publicado 25/09/2018 13:23:04 CET

Fernando Rivarés advierte de que adjudicar un espacio a Interpeñas "a dedo" sería prevaricar

ZARAGOZA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha informado este martes de que la Federación de Interpeñas no tendrá espacio propio en las próximas fiestas del Pilar. Seis informes elaborados por Policía Nacional y distintas áreas del consistorio rechazan las ubicaciones planteadas por la federación por no cumplir la ley y las condiciones necesarias de seguridad.

"No hay espacio para Interpeñas", ha sentenciado Rivarés, al explicar el contenido de estos seis informes y recordar una sentencia de 2011 del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por la que se condenó al consistorio, tras el recurso presentado por la Asociación Plataforma de Empresarios Hosteleros de Aragón, anulando la orden de 2008 del entonces consejero de Economía, Hacienda y Empleo por la que se otorgaba a Interpeñas el permiso para ocupar de forma temporal un espacio en el área 4 del polígono Actur-Puente de Santiago, propiedad de la Comunidad autónoma.

Interpeñas ha solicitado al consistorio tres posibles espacios donde instalar una carpa para conciertos con barras, en el Parque del Agua, el Parking Sur y Miguel Servet, tras haber sido rechazada también la opción de ubicarse en el Parking Norte.

Ceder cualquiera de estos espacios, según los informes presentados por Rivarés, "queda fuera de la legalidad, no se puede adjudicar directamente a dedo un espacio público a una entidad" y, además, no se garantizan las condiciones de seguridad del recinto y del proyecto. "No voy a prevaricar ni a adjudicar a dedo ningún espacio" que no cumpla con la seguridad de los asistentes, ha dicho tajante Rivarés.

"No es una decisión política, es una decisión personal basada en unos informes", ha recalcado, agregando que "es ilegal adjudicarlo a dedo" y, además, si no se garantiza la seguridad "no me la voy a jugar cuando ya ha habido muertos y accidentes graves en otros años" en las fiestas.

"Esta decisión está meditada y es mi responsabilidad", ha continuado Rivarés, para señalar que "cualquier cargo público con sentido común diría que no" y ha admitido que le "pesa" tener que tomar esta determinación.

ESPACIOS DE CONVIVENCIA

Ha recordado que el consistorio ha propuesto a las peñas y otros colectivos instalar espacios de convivencia en los barrios, sin ánimo de lucro y donde se organizarán actividades para todos los públicos. De hecho, varias peñas ya han solicitado este tipo de espacios en el Parque Tío Jorge, el anfiteatro del Parque de Delicias, en la explanada junto al Parque de Torrerramona en Las Fuentes y en el barrio de San José, por lo que habrá una decena de ubicaciones de este tipo.

Algunos colectivos se han dirigido a las Juntas de Distrito para interesarse por las autorizaciones necesarias para instalar estos espacios, si bien todos los procedimientos los está centralizando directamente el área de Cultura. Esos espacios podrán funcionar hasta las 22.00 horas los días laborables y hasta las 24.00 horas en festivos para compatibilizar sus actividades "con la convivencia y el descanso vecinal".

Respecto a la posible saturación en el recinto de Valdespartera, el único con grandes carpas festivas para el Pilar, Rivarés ha insistido en que este año habrá "cientos de espacios pilaristas" en toda la ciudad y las carpas de convivencia en los barrios.

Asimismo, "se ha reforzado mucho más" el transporte para acceder al Espacio Zity y, sobre el fenómeno del botellón, ha sostenido que habrá "igual o menos que el que había en el Parking Norte o el que hay todo el año en los Pinares de Venecia o Macanaz". Como dato, ha apuntado que el 11 de octubre del pasado año había 500.000 personas en la calle disfrutando de los actos nocturnos organizados.