Una intervención por violencia de género permite desmantelar un punto de venta de droga en Delicias

Sustancias incautadas en el registro de la vivienda del barrio de Delicias. - POLICÍA NACIONAL

ZARAGOZA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre y a una mujer como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y malos tratos en el ámbito familiar, tras una intervención policial en un domicilio del distrito Delicias de Zaragoza en la que se acabaron interviniendo cinco kilos de hachís, cocaína, una gran cantidad de pastillas de medicamentos, armas blancas, dinero en efectivo y diversos objetos de posible procedencia ilícita.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 23 de diciembre, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana acudió a un inmueble de la Avenida de Madrid tras recibir una llamada en el CIMACC 091 por gritos de auxilio procedentes de una vivienda. A su llegada, los agentes localizaron a una mujer en un evidente estado de nerviosismo y con una herida sangrante en la mano, así como a un menor de 11 años en el interior del domicilio.

Durante la intervención, los policías accedieron a la vivienda con el consentimiento de la víctima, localizando a un hombre en actitud agresiva que portaba una navaja, la cual fue intervenida de inmediato por motivos de seguridad.

Asimismo, los agentes detectaron un fuerte olor a sustancia estupefaciente y hallaron a simple vista una bolsa que contenía numerosas pastillas de sustancia vegetal, al parecer hachís. Ante estos indicios, se procedió a la detención del varón por un delito de malos tratos en el ámbito familiar y, posteriormente, a la detención de la mujer al localizarle en un cacheo una bolsa casi 100 gramos de cocaína.

Tras la autorización judicial, se practicó una entrada y registro en el domicilio, en la que se intervinieron cinco kilogramos de hachís, cocaína, una gran cantidad de pastillas de medicamentos, armas blancas, dinero en efectivo, numerosas joyas, teléfonos móviles, ocho ordenadores portátiles, seis bicicletas eléctricas, patinetes y otros efectos de posible procedencia ilícita, imputándole a ambos un delito de tráfico de drogas.

Como medida de protección, el menor fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición de los servicios sociales del Gobierno de Aragón.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, continuando la investigación abierta para determinar el origen de los efectos intervenidos y la posible implicación en otros hechos delictivos relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes.