El ITA y el SALUD impulsan una plataforma de inteligencia artificial para transformar la asistencia sanitaria en Aragón

Imagen del Instituto Tecnológico de Aragón - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) y el Servicio Aragonés de Salud (SALUD) han firmado un convenio de colaboración para diseñar y desplegar una plataforma de agentes de Inteligencia Artificial que servirá como infraestructura tecnológica de referencia para el desarrollo de futuros proyectos de automatización en salud.

La iniciativa constituye un paso estratégico en el proceso de transformación digital de la sanidad aragonesa y permitirá crear una arquitectura común, segura y escalable sobre la que desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial destinadas a mejorar la eficiencia de los procesos, reforzar la capacidad de respuesta del sistema sanitario y optimizar la atención a la ciudadanía.

El proyecto, de la Dirección General de Salud Digital e Infraestructuras del Departamento de Sanidad y el ITA, contempla el diseño e implantación de una plataforma capaz de integrar distintos sistemas de información sanitarios y de gestionar agentes inteligentes especializados en tareas administrativas, asistenciales y de apoyo a la toma de decisiones clínicas. Asimismo, facilitará la creación de nuevos servicios digitales y la incorporación progresiva de casos de uso innovadores en el ámbito sanitario.

AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE

La colaboración se apoya en la experiencia del ITA en inteligencia artificial, automatización inteligente y desarrollo de arquitecturas tecnológicas avanzadas. El instituto será responsable del diseño técnico de la plataforma, la definición de los marcos metodológicos y tecnológicos necesarios para su desarrollo y la ejecución de proyectos piloto que permitan validar sus capacidades antes de su despliegue a mayor escala.

Entre las actuaciones previstas destacan la identificación de casos de uso prioritarios, la definición de arquitecturas y estándares tecnológicos, la integración con los sistemas corporativos del Servicio Aragonés de Salud, el desarrollo de pilotos representativos y la evaluación de distintos modelos de infraestructura tecnológica para garantizar la sostenibilidad y eficiencia de la solución.

Además, el convenio incorpora un importante componente de transferencia de conocimiento. El ITA diseñará e impartirá un plan de formación específico dirigido a profesionales técnicos, administrativos y asistenciales, con el objetivo de fomentar una adopción responsable y eficaz de las tecnologías de inteligencia artificial dentro del sistema sanitario.

El desarrollo de la plataforma se realizará bajo los principios establecidos por el Marco de Gobernanza de la Inteligencia Artificial del Gobierno de Aragón, garantizando el cumplimiento de los requisitos de seguridad, protección de datos, transparencia y supervisión exigidos para este tipo de tecnologías.

Con una inversión de 634.000 euros y una vigencia inicial hasta diciembre de 2026, este proyecto sitúa a Aragón entre las administraciones públicas que están apostando por la inteligencia artificial como herramienta para mejorar los servicios públicos, impulsar la innovación y responder de forma más eficiente a los retos actuales y futuros de la atención sanitaria.

Para el ITA, este acuerdo refuerza su papel como agente clave en la transferencia de tecnología al sector público y en el desarrollo de soluciones innovadoras con impacto directo en la sociedad, contribuyendo a construir una sanidad más eficiente, sostenible y centrada en las personas.