IU Aragón critica el desplante de los consejeros del PP a la ministra: "Montan un circo para tapar su nefasta gestión"

ZARAGOZA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Aragón ha criticado con contundencia la actitud del Partido Popular tras su abandono del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en lo que la formación de izquierdas entiende como un nuevo intento de escenificar una "confrontación partidista" con el Gobierno central. Para IU, esta estrategia no solo es "irresponsable", sino profundamente "perjudicial" para la ciudadanía.

El coordinador y portavoz parlamentario de IU en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, ha señalado que "la negativa del PP a facilitar los datos sobre los cribados de cáncer acentúa la desconfianza de la ciudadanía hacia su gestión, que debería ser totalmente transparente".

En su opinión, "el boicot permanente del PP de los espacios de coordinación institucional, como los consejos interterritoriales, impide avances fundamentales como la aprobación de fondos destinados a la lucha contra el cáncer".

Para Sanz, "la táctica del PP es montar un circo para tapar su nefasta gestión". "Además, ocultar información sobre un tema tan sensible como los cribados de cáncer no solo es una falta de respeto, sino la constatación de su incapacidad para gobernar con responsabilidad", ha concluido el portavoz.

Izquierda Unida exige al Partido Popular que abandone la "confrontación estéril" y priorice el interés general, especialmente en materias tan sensibles como la salud, donde la transparencia y la cooperación institucional deberían ser irrenunciables.