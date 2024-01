IU Aragón exige a Azcón el cese de Nolasco "por xenófobo y trasvasista"

ZARAGOZA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida Aragón exige al presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, el cese de su vicepresidente primero, Alejandro Nolasco, por "xenófobo y trasvasista".

El coordinador general de IU Aragón, Álvaro Sanz, ha manifestado que Aragón "no es tierra ni racista ni xenófoba". No obstante, Sanz ha considerado que el PP "no va a cesarle porque en el fondo tolera, ampara y comparte que la xenofobia, el racismo y el fascismo tengan rango de vicepresidencia en Aragón".

"Nolasco ha pedido este miércoles que se inicie el trámite de expulsión de las personas migrantes acogidas en la Comunidad de Aragón llegados a España. Una demanda que Izquierda Unida rechaza porque considera xenófoba y racista", han señalado desde IU.

"Nolasco viene a decir que una persona migrante es un o una delincuente, una acusación muy grave para cualquier ciudadano e inaceptable de quien ocupa la vicepresidencia de un Gobierno", ha criticado Sanz.

"Azcón ya sabía quiénes son sus socios y parece encontrarse muy cómodo con la agenda ultra y reaccionaria que, desde luego, tiene poco que ver con los valores solidarios que caracterizan la sociedad aragonesa", ha añadido el también portavoz de IU en las Cortes.

En cuanto a las declaraciones de Nolasco sobre su apuesta por un plan hidrológico para que el agua "llegue a todos los sitios, siempre que haya excedentes", Sanz ha tachado al vicepresidente de "trasvasista" y de "desoír las recomendaciones de los expertos en materia hidráulica, de la nueva cultura del agua y de las reivindicaciones de nuestro medio rural".

"Nolasco, aprovechando la ausencia del presidente, está justificando y pidiendo de forma velada el trasvase del Ebro", ha dicho Sanz, para quien "Azcón debe desautorizar inmediatamente a su vicepresidente primero".

"No nos sirve que lo haga cualquier otro miembro de su Gobierno porque por rango le corresponde. Es momento de que Azcón ponga orden, ese que tanto le gusta exigir", ha concluido.