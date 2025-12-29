IU Aragón exige paso elevado en estación de Casetas tras accidente mortal

Izquierda Unida, Zaragoza en Común y el Ministerio de Transportes han visitado esta mañana la estación de Casetas.- IZQUIERDA UNIDA ARAGÓN

ZARAGOZA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida Aragón ha reclamado la construcción de un paso elevado o subterráneo en la estación de Cercanías de Casetas para garantizar la seguridad ciudadana tras el reciente accidente mortal ocurrido en la zona.

Esta medida está enmarcada en la visita que han realizado este lunes, junto a Zaragoza en Común, a las inmediaciones con el objetivo de escuchar directamente a los vecinos del barrio y reclamar soluciones inmediatas que eviten que vuelva a producirse una tragedia similar.

En primer lugar, el diputado de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, Félix Alonso Cantorné, ha explicado que su presencia en el municipio responde a una preocupación constante por los servicios de cercanías, media distancia y regionales. "Siempre estamos donde la gente utiliza el tren en su día a día, y Casetas es un ejemplo claro de los problemas que se repiten en muchas estaciones, tanto en los accesos como en la seguridad", ha señalado.

Alonso ha recordado que, aunque el reciente accidente ha puesto el foco en la situación, "las mejoras de esta estación se vienen reivindicando desde hace tiempo". Tras reunirse con las asociaciones vecinales, ha anunciado que trasladará sus demandas al presidente de Adif en un encuentro ya previsto, y ha subrayado que "hay actuaciones que requieren planificación, pero otras se pueden acometer de manera inmediata".

En este sentido, ha defendido que "potenciar las cercanías en Casetas es fundamental para la movilidad cotidiana de la ciudadanía de Zaragoza".

A continuación, la coordinadora general de Izquierda Unida de Aragón, Marta Abengochea, ha expresado el respaldo de la organización a las reivindicaciones ciudadanas: "Las vecinas y vecinos de Casetas llevan mucho tiempo reclamando una estación más segura, con mejor iluminación y, sobre todo, una solución definitiva al paso de las vías, que es completamente inseguro", ha afirmado.

Abengochea ha insistido en que "Aragón necesita un modelo de comunicaciones que se sostenga sobre el ferrocarril convencional, las cercanías y la media distancia", ya que "es la mejor forma de vertebrar el territorio, cohesionar a la población y dar respuestas reales a los problemas de movilidad de la vida cotidiana".

Asimismo, ha apuntado que "apostar por el ferrocarril es también una decisión clave desde el punto de vista ambiental y de seguridad", y ha reclamado "políticas públicas decididas, planificación e inversión para ofrecer un transporte público accesible, asequible y de calidad, al que la gente quiera subirse".

Por último, la concejala de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás, ha recordado que la situación de la estación de Casetas "no es algo nuevo". "Desde Zaragoza en Común Casetas llevamos años preguntando y reivindicando mejoras en los accesos y en la seguridad de esta estación, también para que más personas puedan utilizar el servicio de cercanías", ha apostillado.

Tomás ha subrayado que la visita ha servido para que "quien tiene competencias vea de primera mano cómo está realmente la estación de Casetas y se ponga remedio a esta situación". En este sentido, ha reclamado mayor implicación institucional en la defensa de las cercanías y ha insistido en que "el municipalismo y el trabajo desde los barrios son fundamentales para que estos problemas no queden invisibilizados".