IU Aragón rechaza la modificación del Código Foral sobre hacer preferente la custodia compartida y presenta 19 enmiendas

ZARAGOZA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida Aragón ha presentado 19 enmiendas a la propuesta de modificación del Código Foral en materia de régimen de custodia, una reforma que busca reinstaurar la preferencia de la custodia compartida frente a otros regímenes de convivencia.

La formación considera esta modificación innecesaria y advierte de que supone un riesgo para la protección de los derechos de las y los menores.

IU Aragón previene sobre la motivación de esta reforma, que a su juicio se basa en una "visión errónea" de la igualdad. "Confunde igualdad con equidad, cuando, en realidad, seguimos muy lejos de partir de una situación de igualdad real. Es imprescindible evaluar cada caso para evitar que se profundicen las desigualdades y se garantice la situación más adecuada a los menores en cada caso concreto", afirma el portavoz de Izquierda Unida Aragón, Álvaro Sanz.

También ha señalado que la propuesta "no responde a una necesidad real, ya que la custodia compartida está ampliamente implantada en Aragón". Además, ha advertido de que establecer una preferencia a priori "atenta directamente contra la valoración del interés superior del menor y pone en duda la capacidad del juez para tomar la mejor decisión en cada caso".

Izquierda Unida ha propuesto la retirada del artículo único de la reforma y otras enmiendas para recuperar la redacción consensuada en 2024, que hacía referencia no solo a la custodia sino también a la convivencia de todos los hijos e hijas, incluyendo a quienes ya no son menores.

"Es fundamental eliminar la preferencia por un tipo de custodia y evaluar la corresponsabilidad previa, ya que esta refleja los vínculos establecidos con los progenitores y se relaciona con la estabilidad de los menores", ha afirmado Sanz.

Otro de los puntos clave de las enmiendas presentadas es garantizar que la custodia compartida no suponga un perjuicio en la cobertura de las necesidades materiales de los hijos e hijas.

Para ello, proponen la introducción de una pensión de alimentos acorde a la capacidad económica de cada progenitor, permitiendo así que los menores vivan en condiciones similares en ambos hogares.

"No podemos permitir que la motivación para solicitar la custodia compartida sea económica. De hecho, el 80% de las solicitudes se retiran cuando se introduce una pensión de alimentos", ha destacado el portavoz.

Asimismo, desde Izquierda Unida consideran imprescindible que, en casos de separaciones no consensuadas, se garantice que los menores no queden expuestos a entornos conflictivos o situaciones de violencia no denunciada.

"No se puede establecer una norma general que ponga en peligro a los menores. Es necesario estudiar cada caso sin apriorismos y asegurar que la convivencia no será perjudicial para ellos", ha concluido Sanz.