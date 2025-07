IU cree que el aumento salarial en el transporte sanitario no urgente no compensa la pérdida de poder adquisitivo

ZARAGOZA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de IU en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, ha puesto en duda el incremento salarial anunciado por el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, para los trabajadores del transporte sanitario no urgente y ha asegurado que, en cualquier caso, incluso si se hicieran efectivas las subidas estimadas en un 27,54% hasta 2030, estas apenas compensarían la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2018.

Así, Sanz ha criticado la "inexistencia" de un convenio colectivo para el sector, la intervención del anterior Ejecutivo en contra de los intereses de los trabajadores, la "inhibición" del actual Gobierno en la resolución de un conflicto que afecta a un servicio público esencial y la falta de fiscalización y seguimiento de las cláusulas y compromisos contractuales, que "han agravado" un problema que afecta al conjunto del transporte sanitario --urgente y no urgente--.

Para el representante de IU, los datos ofrecidos por el consejero "no son tranquilizadores", asegurando que la empresa concesionaria sólo se ha comprometido a una subida salarial del 0,75%.

Por eso, tras el anuncio de un incremento salarial del 18,36% en la primera nómina para los 285 trabajadores del servicio, ha pedido que aclare "cuánto van a cobrar en la segunda nómina y en las siguientes".

A ello ha sumado que Bancalero "sigue sin aclarar cómo va a garantizar que la empresa incremente los salarios por encima del porcentaje comprometido en el contrato".

En este sentido, Sanz ha recordado que IU ya advirtió en junio que el contrato firmado "apenas contempla una subida del 0,75% en los sueldos, perpetuando así una pérdida acumulada del 20%". "Bancalero no es transparente y, además, juega con un colectivo laboral que acumula un maltrato institucional inaceptable", ha zanjado.

"De nuevo, el consejero no ha aclarado cómo va a garantizar que el incremento económico contemplado en el contrato para la subida salarial se destine efectivamente a los salarios", ha afirmado el diputado de IU, quien ha aseverado que ello "significa que no hay ninguna garantía de que no suceda lo mismo que ocurre con el transporte sanitario urgente, donde la empresa se está llevando mensualmente 600.000 euros que deberían destinarse a salarios, sin que la administración haga nada para corregirlo".

La formación ha insistido en su reivindicación de una apuesta decidida por un modelo de transporte sanitario "público, digno y eficiente". "No se puede seguir externalizando servicios esenciales sin exigir condiciones laborales justas ni garantizar la calidad asistencial", ha concluido.