IU critica al Gobierno de Aragón por poner en riesgo fondos para emergencia migratoria

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de IU en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, ha considerado "inaceptable" que el Gobierno de Jorge Azcón vuelva a cargar contra el Ministerio de Juventud e Infancia por convocar la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, prevista para el próximo 24 de septiembre, por correo electrónico y ha advertido de que "vuelve a poner en riesgo los 22 millones de apoyo a las Comunidades Autónomas con emergencia migratoria".

Desde IU, han recordado que el reglamento de la Conferencia Sectorial permite su celebración por medios telemáticos o incluso por correo electrónico, como en esta ocasión, y que este formato ha sido utilizado en numerosas ocasiones por gobiernos de distinto signo político "sin que ello haya supuesto un problema".

"Es significativo que, tras no acudir a la última Conferencia Sectorial convocada de forma presencial en julio, ahora el Gobierno de Aragón también rechace el formato telemático", ha reiterado Sanz, quien ha negado que se trate de "un problema de formas", sino de una "negativa sistemática" a colaborar con el Ministerio.

Además, ha recordado que el único punto del orden del día es la aprobación de un crédito extraordinario de 22 millones de euros destinado a reforzar la atención a la infancia migrante en Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares, todos ellos gobernados por el PP.

"No hay debate, solo un voto. Y ni siquiera, en este caso, el Gobierno de Aragón parece estar dispuesto a participar, aunque eso suponga perjudicar a los territorios donde gobierna su partido", ha añadido Sanz.

Por todo ello, IU al Gobierno de Aragón de "boicotear" cualquier iniciativa del Ministerio, "incluso cuando eso implique dañar los derechos de la infancia migrante y bloquear recursos para territorios que los necesitan con urgencia".

Asimismo, ha remarcado que, desde junio, las Comunidades Autónomas cuentan con una propuesta de acogida detallada y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y que han tenido más de tres meses para adaptarse.

Para Sanz, "esto demuestra que han preferido invertir ese tiempo en bloquear una ley que no han conseguido frenar y ahora mienten e intentan hacer creer a la opinión pública que no tienen información". "Lo que falta no es información, sino voluntad política por parte del Gobierno de Aragón, como demuestra cada vez que tiene ocasión", ha concluido.