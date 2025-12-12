IU culpa al PP de un adelanto electoral en Aragón por su "incapacidad para gobernar"

La coordinadora de IU Aragón, Marta Abengoechea. - IU ARAGÓN

ZARAGOZA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La recién elegida coordinadora general de IU en Aragón, Marta Abengoechea, ha asegurado que en la formación llevan tiempo pronosticando un adelanto electoral, que es "consecuencia directa de la permanente incapacidad del Partido Popular para gobernar y alcanzar acuerdos".

"Celebramos que se haya puesto fin a una situación que se había convertido en una farsa insostenible", ha expresado Abengoechea, después de constatarse la falta de acuerdo entre PP y Vox para aprobar los presupuestos autonómicos de 2026, lo que aboca a unas elecciones anticipadas que todo apunta que serán el 8 de febrero de 2026.

La líder autonómica de IU ha considerado que el presidente aragonés, Jorge Azcón, "protagonizó el primer acto de campaña con una presentación de presupuestos sin presupuesto, sin techo de gasto y sin respeto por los cauces normativos para su tramitación". "Quedó patente que la voluntad de continuar la legislatura era nula", ha asegurado.

Ante este nuevo escenario electoral, y a la espera del anuncio oficial por parte de Azcón, ha aseverado que IU Aragón está "totalmente preparada" y con una organización "cohesionada, fuerte y con el claro objetivo de construir un Aragón de derechos, justicia y dignidad".

"Hacemos un llamamiento a nuestra militancia para abordar este proceso electoral desde los valores compartidos, el respeto al territorio y a la gente que lo habita, mediante alianzas con el tejido social y teniendo como norte la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora y la mayoría social", ha concluido.