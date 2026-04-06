IU llama a las familias a apostar por la escuela pública "frente a la segregación y el negocio educativo"

Marta Abengoechea, coordinadora de IIU Aragón y portavoz en las Cortes de Aragón, Marta Abengochea - IU ARAGÓN

ZARAGOZA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida Aragón ha hecho un llamamiento a las familias aragonesas para que apuesten por la escuela pública en el próximo proceso de escolarización, que se desarrollará del 16 al 22 de abril, en un contexto marcado por el aumento de la segregación educativa y las políticas que favorecen el modelo privado concertado frente al interés general.

La coordinadora de Izquierda Unida Aragón y portavoz parlamentaria, Marta Abengochea, ha señalado en una rueda de prensa que "la escuela pública es el único espacio que garantiza la igualdad real de oportunidades, la convivencia y la cohesión social. Defenderla es defender el derecho a la educación en condiciones de justicia y dignidad para toda la mayoría social".

Desde la organización denuncian que en Aragón se está consolidando una dinámica de segregación entre centros educativos, especialmente en barrios con diversidad social y cultural. "La escuela pública está asumiendo la diversidad y garantizando la inclusión, mientras que los centros concertados, en muchos casos vinculados a la Iglesia, seleccionan de facto a su alumnado y expulsan a quienes necesitan más apoyo", ha afirmado Abengochea.

Izquierda Unida Aragón ha advertido también del peso de los mitos construidos en torno a la enseñanza concertada. "Se ha instalado la idea de que es mejor, pero la realidad es que no asume las mismas responsabilidades. No garantiza la inclusión y, además, impone pagos encubiertos que generan desigualdad. La pública, en cambio, es la que sostiene el sistema y garantiza derechos", ha explicado.

La formación ha criticado con dureza las políticas del Gobierno autonómico, al que acusa de impulsar un modelo que prioriza intereses privados en un momento de caída demográfica. "Se amplían conciertos innecesarios, se mantienen aulas vacías en la concertada mientras se cierran en la pública y se extiende este modelo a nuevas etapas educativas. No hay una apuesta por reforzar la pública, sino por debilitarla", ha lamentado.

A ello se suma, según IU Aragón, el deterioro de las condiciones materiales en la red pública: reducción de gastos de funcionamiento, falta de inversión en instalaciones y paralización de programas clave como el de cocinas in situ, fundamentales para garantizar una alimentación saludable y de calidad. Frente a este modelo, la organización reivindica la escuela pública como un espacio de encuentro, diversidad y aprendizaje colectivo.

"Educar también es convivir, compartir y construir comunidad. La escuela pública forma personas críticas, libres y solidarias, y eso es incompatible con un modelo basado en la selección y la exclusión", ha subrayado Abengochea.

En el marco de la campaña 'Matricúlate en la pública', que se desarrolla desde hoy hasta el 22 de abril, Izquierda Unida Aragón anima a las familias a informarse y apostar por la red pública. Además, anima a participar en las convocatorias organizadas por la Plataforma por la Escuela Pública: el miércoles 8 de abril a las 17.30 horas, concentración en la Delegación del Gobierno. Y las dos Fiestas de la Escuela Pública, el viernes 10 de abril en Huesca, a las 17.00 horas en la explanada del Palacio de Congresos, y el sábado 11 de abril en Zaragoza a las 17.00 horas, en la explanada del Centro Cívico Estación del Norte.

La campaña consistirá en el lanzamiento de diferentes vídeos con testimonios y argumentarios de personal docente, familias y alumnado, además de gráficas y materiales de apoyo para que quienes deseen respaldar la campaña puedan poner la imagen en sus perfiles de redes y compartir los contenidos con los que se sientan representados.

Todos los materiales se irán subiendo a la web: https://www.iuaragon.com/matriculate-en-la- publica/ y se difundirá a través de las redes sociales de Izquierda Unida Aragón. "Defender la escuela pública es defender una sociedad más justa, sin barreras ni privilegios. No podemos permitir que la educación se convierta en un negocio ni en un mecanismo de segregación social", ha concluido Abengochea.