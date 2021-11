IU no suscribirá nuevos acuerdos si no se garantizan los ya pactados con el Gobierno de Aragón

Lambán expresa su voluntad de cumplir con IU y advierte del problema de suficiencia financiera de las comunidades autónomas

ZARAGOZA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida (IU) en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, ha asegurado que su formación política "no va a suscribir nuevos acuerdos" hasta que no tenga garantías "para ver satisfechos" los ya alcanzados. "Los pactos están para cumplirlos y, lamentablemente, el balance que hacemos a día de hoy es bastante pobre", ha añadido.

Así se ha pronunciado durante su intervención en el Debate del estado de la comunidad autónoma, que celebra su segunda jornada en las Cortes de Aragón, donde ha hecho un repaso de las diferentes cuestiones acordadas hasta ahora con el Ejecutivo.

También ha expuesto las premisas que deberían dirigir las políticas autonómicas, como una mejora de los servicios públicos, que den una respuesta "más rápida" a las necesidades de las personas y afianzar el papel director del ámbito público para garantizar derechos fundamentales no satisfechos y atender nuevas necesidades y demandas sociales, así como impulsar un cambio de rumbo en materia económica.

Sanz ha rechazado que la colaboración público-privada se equipare a privatización, externalización o concertación y ha pedido el impulso a la cooperación y la cogobernanza desde la coordinación y transversalidad "real" para que los derechos "no choquen con ese maltrato institucional que sigue afectando a las personas más vulnerables".

En materia sanitaria, ha pedido una reflexión profunda que implique una actualización de la plantilla orgánica reconociendo las plazas estructurales realmente necesarias y mejorando las condiciones de las redes básicas de Atención Primaria y Salud Mental, así como revertir las externalizaciones.

DERECHOS SOCIALES

El portavoz de IU ha expuesto que, en derechos sociales, además de que queda recorrido para mejorar la ayuda a domicilio y la atención a la dependencia, ha mencionado el compromiso de abordar el modelo de cuidados en toda su dimensión, "el más evidente de todos sus incumplimientos", le ha señalado a Lambán, un modelo que debería tener en cuenta a mayores, dependientes y la corresponsabilidad de la Administración en el cuidado de menores.

Sobre la prestación aragonesa complementaria al Ingreso Mínimo Vital, Sanz ha lamentado que no vaya a cumplir el objetivo "de mejorar en cantidad económica y cobertura" del IMV y, por eso, no va a favorecer "que más gente pueda estar cubierta por este escudo protector en Aragón".

El diputado de IU ha mencionado, en educación, que todavía "no se presta la debida atención al alumnado más vulnerable" y no se ha impulsado la cuarta orden de inclusión, para recordar el compromiso de elaborar una Estrategia Aragonesa de Conciliación laboral, familiar y educativa que contemple el impulso de la digitalización, el teletrabajo y la flexibilización horaria para hacer efectivos los principios de igualdad y corresponsabilidad, con la que no se cuenta.

"Tampoco cumplen en el ámbito productivo y económico especialmente aquellos de carácter mínimamente estructural y transversal", de manera que se aplican "las recetas de siempre" y aunque se recuperen "macrocifras", la realidad de las pymes y autónomos del territorio será otra.

En este punto, ha lamentado que los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) vayan a llegar a las grandes empresas, pero no a las pequeñas.

En materia económica, Sanz ha recordado el compromiso con IU de elaborar un informe de impacto de género, que no se ha hecho, "con una brecha salarial entre hombres y mujeres del 23,54% y en las pensiones del 34%", además de que seis de cada diez mujeres son eventuales, tres de cada cuatro tienen contratos parciales y nueve de cada diez contratos firmados por mujeres en 2020 han sido temporales.

SOSTENIBILIDAD

Sanz ha manifestado que otro debe del Gobierno de Aragón en el ámbito productivo es la sostenibilidad, cuya defensa, además, contrasta con la apuesta por la unión de estaciones de esquí, la ampliación de las pistas de Cerler por Castanesa o por las olimpiadas de invierno.

En materia agraria, ha comentado que el clúster de la agroexportación porcina "está generando un sector profundamente 'uberizado' y dependiente de las integradoras que no asumen ningún riesgo, ni responsabilidad trasladando todas a los productores, también las de corte ambiental", cuando "debemos estar preparados para evitar que un posible pinchazo de la burbuja especulativa que hay detrás del sector porcino, se lleve por delante a nuestros ganaderos y ganaderas".

"Hoy le proponemos actuar y que legisle en la materia con una ley de integración ganadera que proteja al débil de la relación contractual", ha propuesto Sanz.

El diputado de IU ha advertido de que tampoco se está trabajando en un plan de ordenación de los recursos renovables. "No queremos un pacto con las promotoras a cambio de contraprestaciones, queremos regulación y planificación publica, nada más", ha apuntado.

Sanz se ha referido a otros ámbitos, como la cultura, "que exige políticas públicas decididas", así como de la necesidad de cumplir el Pacto por la Cooperación y las políticas de memoria democrática e histórica, y, también ha defendido "el carácter laico de nuestras instituciones como antídoto a dogmatismos excluyentes y garantía del carácter aconfesional del Estado".

Finalmente, el diputado de IU ha expresado su preocupación por que no se quiera afrontar el debate fiscal, cuando existe un déficit estructural en el presupuesto de la comunidad autónoma en áreas como la sanidad y la educación y cuando los ingresos ordinarios son ahora "de 41 millones menores que hace dos años".

VOLUNTAD DE CUMPLIR

Lambán ha expresado su voluntad de cumplir los acuerdos con IU, que se han suscrito "porque entendíamos que eran buenos para Aragón", si bien ha expuesto la necesidad de hacer desde el Ejecutivo un "duro ejercicio de pragmatismo gubernamental".

A su entender, la gran batalla es el coste real de los servicios públicos y el problema fundamental, la suficiencia financiera, de forma que o se produce un cambio en la financiación de las autonomías "o están abocadas a la desaparición".

El presidente regional ha alertado de que la sanidad "está desbocada" porque ante los avances tecnológicos y farmacológicos ciudadanos exigen más atención y "abrasa a las haciendas autonómicas". Ha aclarado que cuando se elaboran los presupuestos "tenemos un techo de gasto", de manera que las políticas tienen que "supeditarse" a donde se pueda llegar.

Asimismo, ha manifestado la intención del Gobierno de recuperar la marcha iniciada para un Aragón "más social, verde y digital" iniciada por el cuatripartito antes de la pandemia. "Nadie podrá negarnos el inmenso esfuerzo hecho en el fortalecimiento de los servicios públicos y en políticas activas de empleo", mientras que ha apoyado que toda la actividad económica "se someta a criterios de sostenibilidad".

También ha estimado que el Ejecutivo está cumpliendo "de manera suficiente" en impulsar la digitalización de la economía y "desarrollar un sector estrictamente digital" dentro de la misma.

Ha comentado que ninguna economía ha funcionado sino ha respetado la iniciativa privada, ha subrayado la importancia de los diez sectores motores de Aragón y, sobre su apuesta por la nieve, ha asegurado que cuenta con el apoyo de la totalidad de los habitantes de la montaña, tanto del Pirineo, como de las sierras turolenses, siempre "sometidos a las normas de sostenibilidad", para defender también el porcino, "que se está autodignificando", haciendo frente al problema de los purines y apostando por la innovación.