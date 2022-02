IU pide al Gobierno de Aragón que explique cómo se está aplicando la prestación para garantizar unos ingresos mínimo

ZARAGOZA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha solicitado al Gobierno de Aragón información en relación con la política de garantía de ingresos. En concreto, su coordinador y portavoz de IU en las Cortes, Álvaro Sanz, ha registrado una pregunta parlamentaria dirigida a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, tras sus declaraciones sobre las prestaciones de garantía de ingresos en la rueda de prensa del pasado lunes en la que presentó el convenio que financia los proyectos piloto en inclusión.

Broto detalló que había 8.861 perceptores de Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Aragón, 2.477 a los que se les complementaba con la Prestación Aragonesa Complementaria del IMV (PACIMV) y que había 38 perceptores de PACIMV, cifra que correspondía a personas de colectivos que quedaban fuera del IMV.

La consejera aseguró que "solo había habido estas solicitudes y a todos se les había concedido". Sin embargo, han apuntado desde IU, según datos del Ministerio de Inclusión y con fecha de 3 de diciembre del 2021, en Aragón había 9.427 hogares percibiendo el IMV.

Sobre los 9.427 hogares perceptores del IMV en Aragón, Sanz ha pedido información a Broto sobre la cuantía media que están percibiendo, según estructura familiar y sin contabilizar la PACIMV.

Asimismo, el diputado de Izquierda Unida ha preguntado por qué sólo hay 2.477 hogares perceptores de la PACIMV en la modalidad de complemento de cuantía del IMV si, según los datos del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, en ese momento había en la comunidad autónoma 8.861 hogares perceptores del IMV, y ha reclamado saber cuántos de estos hogares están percibiendo el complemento de vivienda.

APLICACIÓN INFORMÁTICA

IU ha recordado que en el pasado Debate sobre el estado de la Comunidad se aprobó una resolución relativa a "posibilitar que la aplicación informática por la que se gestiona la PACIMV genere un documento que identifique las causas por las que no se les considera beneficiarios de la prestación".

"Ya que sabemos que la aplicación no deja tramitar la solicitud si no se cumplen los requisitos, imposibilitando de facto saber qué personas se están quedando fuera y negando el derecho a solicitarlo que tiene la ciudadanía", ha añadido Álvaro Sanz para advertir, además, que en el último trimestre del año pasado se estimaba que había unos 3.000 perceptores de Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) que no habían entrado en el IMV y que debía abordarse.

Una situación que no se conoce cómo se ha resuelto y por ello el diputado ha preguntado a Broto cuándo se va a posibilitar esto en la aplicación informática para solucionarlo.

IAI

También Sanz ha solicitado el número de personas que en Aragón siguen percibiendo el IAI a 31 de enero de 2022 y conocer cómo se ha resuelto la cobertura de los 3.000 perceptores de IAI que no entraban en el IMV.

Por último, el parlamentario ha criticado que la partida destinada a esta prestación se ha ido recortando de manera progresiva pasando de los 51 millones en 2020 a 40 millones en 2021 y a los actuales 8 millones para 2022. En este sentido, el coordinador de IU Aragón ha reclamado a Broto que detalle cuánto dinero presupuestado para el IAI en el 2021 no se ha dedicado a esa prestación e informe del fin de la partida económica de los presupuestos que en el 2021 estaba destinada al Ingreso Aragonés de Inserción-Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital.