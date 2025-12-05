IU rechaza "la pantomima" de Azcón en la presentación de unos presupuestos "sin rigor"

Archivo - El diputado autonómico de IU Aragón, Álvaro Sanz. - CORTES DE ARAGÓN. - Archivo

ZARAGOZA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha rechazado la "pantomima" del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en la presentación de unos presupuestos autonómicos "sin rigor ni techo de gasto".

Para el portavoz parlamentario de IU Aragón, Álvaro Sanz, la escenificación del presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, "es un nuevo capítulo de la disputa por el relato con la ultraderecha, que es la única opción de pacto posible que hoy tiene el PP en Aragón".

En su opinión, "esto ha quedado evidenciado en la intervención del presidente Azcón, que una vez más ha convertido la presentación en un mitin sin rigor, y en la escasa energía con la que el consejero de Hacienda ha mostrado el power point al que llaman presupuesto, como si una ley de presupuestos fuera un mero resumen gráfico".

"Una ley de presupuestos exige muchísimo más rigor que todo esto". Lo primero que debe presentar el Gobierno ante las Cortes es el techo de gasto, "y todavía no lo ha hecho", ha incidido.

Sin ese paso, todo lo demás es "puro espectáculo". "Dice Azcón que quiere saber qué pensamos de los presupuestos: cuando los presente, después de traer a votación el techo de gasto, se lo diremos", ha aseverado Sanz porque Izquierda Unida "es mucho más seria que tanta pantomima, show y escenificación sin rigor".

DEBATE EN EL PARLAMENTO

"El presupuesto se debate en el Parlamento, no en ruedas de prensa convertidas en propaganda", ha denunciado el diputado. Lo que, para Sanz, sí ha quedado claro en esta comparecencia es que el PP va a incrementar las deducciones fiscales a las rentas altas, eliminar el impuesto de Sucesiones y deja en el aire qué ocurrirá con tributos como el ICA.

"También se sabe que hay incrementos presupuestarios, pero no se ha explicado en qué se van a gastar ni cómo", ha continuado el diputado de IU.

"Lo que sí se intuye es que buena parte irá destinada a la concertación y privatización de servicios públicos, empezando por el bachillerato, y habrá que ver qué pasa en sanidad y bienestar social", ha advertido.

"El PP ha convertido la presentación de los presupuestos en un nuevo pulso con Vox para ver quién es más reaccionario, negacionista y privatizador", ha concluido, para exigir "rigor, transparencia y respeto a las instituciones".