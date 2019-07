IU sigue sin tener una posición "favorable" a la investidura de Lambán pero espera pactar una "agenda progresista"

Publicado 03/07/2019 18:01:22 CET

ZARAGOZA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La posición de Izquierda Unida de Aragón de cara a la investidura del secretario general del PSOE, Javier Lambán, como presidente del Gobierno de Aragón "no es cercana al voto favorable", aunque ya no es "el no" inicial, según ha declarado a los medios este miércoles el diputado de la coalición, Álvaro Sanz, quien ha confiado en que el PSOE "se avenga" a pactar "una agenda progresista" para esta legislatura.

Álvaro Sanz se ha entrevistado, junto con el secretario de Organización, Jorge Sanz, con el presidente de las Cortes autonómicas, Javier Sada, iniciando, a las 17.00 horas de hoy, la ronda de consultas oficiales sobre la investidura.

"IU ha transmitido al presidente lo que venimos exigiendo desde el día después de las elecciones", es decir, que garantiza su "firme voluntad de trabajar y exigir que no presida el Gobierno de Aragón un candidato de la derecha" y que es al PSOE, por ser la lista más votada, con 24 diputados de 67, al que corresponde proponer a un candidato.

Ha dejado claro que "no estamos hablando de sillones, sino de política" y que las "discretas" conversaciones con los socialistas han permitido, hasta ahora, "desatascar esa posición inicial del no", aunque siguen "muy lejos de arrojar un saldo positivo".

Socialistas e IU están abordando cuestiones "sustanciales", relativas al "blindaje" de los servicios públicos, la vivienda, "cerrar el paso al negocio" en torno a los derechos fundamentales, el modelo laboral, patrimonio, cultura, medio ambiente e impuestos.

FISCALIDAD

A este respecto, Álvaro Sanz ha recordado que el PSOE ha adquirido, en la legislatura pasada, una serie de compromisos en materia fiscal que "a IU no le han parecido bien", siendo esta una cuestión "fundamental".

Para Sanz, "el componente progresivo de la fiscalidad es fundamental" y es un tema que está "encima de la mesa" en estas conversaciones. Ha hecho notar que "no estamos negociando con el PAR", sino que es el PSOE "el que tiene que negociar unas serie de medidas" y "sabrá qué contradicción tiene que asumir".