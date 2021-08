El IV Festival Múver pone a la venta las entradas para sus conciertos en Zaragoza y Huesca a partir del 4 de agosto

ZARAGOZA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las entradas para la cuarta edición de 'Música para las noches de verano', Múver, estarán a la venta desde este miércoles, 4 de agosto, fecha de inicio del festival, que terminará el próximo 28 de agosto. Los quince conciertos previstos tendrán lugar en los escenarios del Museo de Huesca, del Museo de Zaragoza y en el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos (IAACC) 'Pablo Serrano'.

Este festival veraniego, organizado por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, comenzará el 4 de agosto en el Museo de Huesca, a las 20.00 horas, con el dúo formado por el violonchelista zaragozano Eros Jaca y el santanderino Jorge Nava al piano. Las entradas para esta actuación estarán disponibles desde las 19.00 horas en el propio museo.

Por su parte, los pases para todos los espectáculos de Zaragoza también saldrán a la venta el 4 de agosto y podrán adquirirse en el Museo de Zaragoza. En este caso, las entradas que no se hayan vendido para ambos centros estarán a disposición de los interesados en el Museo de Zaragoza, los días con programación, una hora antes del inicio del concierto. Además, los pases sobrantes del IAACC Pablo Serrano se podrán adquirir también en dicho museo una hora antes de que arranque el espectáculo en cuestión.

La entrada general tendrá un precio de 15 euros y la reducida, para menores de 18 y mayores de 65 años, de 10 euros. El aforo de los diferentes espacios se adecuará a lo que dicte la autoridad sanitaria, garantizando en cualquier caso todas las medidas de seguridad pertinentes para prevenir contagios por coronavirus.

LOS ESTILOS MÁS VARIADOS PARA LAS NOCHES DE AGOSTO

Música clásica, popular, lírica, de raíz y danza contemporánea serán algunos de los estilos que se darán cita en las terrazas y patios de los centros expositivos dependientes del Gobierno de Aragón durante el mes de agosto. Así, artistas regionales, nacionales e internacionales de prestigio coincidirán en el Múver con actuaciones en directo y al aire libre.

Además del dúo Eros Jaca & Jorge Nava, la música clásica tendrá presencia en Múver con La Guirlande, uno de los ensembles especializados en interpretación historicista de la música de los siglos XVIII y XIX más reconocidos. Esta actuación tendrá lugar el 25 de agosto, en el Museo de Huesca, a las 20.00 horas.

En el caso del Museo de Zaragoza, su programación veraniega estará llena de lírica, danza y música de raíz, con un espectáculo del bailarín y coreógrafo Miguel Ángel Berna en el que las castañuelas son protagonistas absolutas. Su turno será el jueves, 5 de agosto, a las 21.30 horas.

La jota seguirá en el museo zaragozano con Roberto Ciria, que debutará en el festival con un homenaje a las personas más destacadas de la jota cantada en el Alto Aragón. Su estreno será el jueves, 12 de agosto, a las 21.30 horas. Por su parte, O'Carolan aterrizará una semana después en el museo, a la misma hora, con su mirada única de la música aragonesa, a caballo entre lo clásico y lo tradicional.

También en el patio del Museo de Zaragoza se dará cita el baile de autor de Manuel Liñán, el viernes, 6 de agosto, a las 22.00 horas, con un espectáculo que entremezcla la faceta de autor y bailaor del artista. Una semana después, a la misma hora, The Well in the lake, de Helder Seabra y Julio César Iglesias Ungo, y terminarán las representaciones en este escenario el 27 de agosto, con el Corpo Barocco, de Nunzio Impellizzeri Dance Company.

ESPECTÁCULOS LÍRICOS

El tenor tinerfeño Airam Hernández y el piano de Rubén Fernández Aguirre abrirán los espectáculos líricos del Múver con un homenaje al compositor turolense Antón García Abril, recientemente fallecido, en 'El eco de los tiempos', un recital de canción de concierto y zarzuela que tendrá lugar en el Museo de Zaragoza el sábado, 7 de agosto, a las 21.30 horas.

Dos semanas después, a la misma hora, Manel Esteve y Katharsis Ensemble acercarán un repertorio de obras líricas de carácter festivo.

La jornada de cierre será para la mezzosoprano Maite Beaumont y Al Ayre Español, que interpretarán las Cantadas de José Torres a las 21.30 horas. Además, La Ronda de Boltaña debutará en el ciclo con un concierto extraordinario el sábado, 14 de agosto, a las 21.30 horas.

EN EL IAACC

En el IAACC Pablo Serrano, será la voz de la sevillana de 22 años María Yfeu la que dará el pistoletazo de salida a las actuaciones veraniegas, el sábado, 7 de agosto, a las 22.00 horas.

Asimismo, la terraza del IAACC Pablo Serrano acogerá también, dos semanas después, a Copiloto, que ha aprovechado el confinamiento para preparar su vuelta a los escenarios, tras cinco años de parón. Por su parte, la banda zaragozana In Materia, con un rock muy personal y un directo poderoso, pondrá el broche final al Múver, el sábado, 28 de agosto, a las 22.00 horas.