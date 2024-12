La IV Muestra de la Trufa Negra de la Provincia supera los 2.000 visitantes y los 12,3 kilos vendidos

ZARAGOZA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La IV Muestra de la Trufa Negra de la Provincia de Zaragoza ha concluido este fin de semana con un éxito rotundo, superando los 12,3 kilos de trufa negra fresca vendidos y más de 2.000 visitantes. Celebrado en el majestuoso Palacio de Sástago de la capital aragonesa durante dos intensas jornadas, este evento gratuito ha vuelto a demostrar el atractivo de la trufa negra aragonesa, conocida por su calidad excepcional, así como su creciente importancia dentro del panorama gastronómico y turístico de la región.

El programa diseñado por la Asociación de Truficultores de las Comarcas de Zaragoza (Truzarfa) en colaboración con el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y la Diputación de Zaragoza (DPZ), ha permitido contemplar y adquirir notables ejemplares trufa fresca, asistir a instructivas mesas redondas con chefs Estrella Michelín,así como espectáculos de cocina en vivo y diferentes ponencias, que han acercado este "oro negro" tanto a los profesionales del sector como al público general.

El mercado de trufa fresca ha sido uno de los grandes atractivos de la muestra, que ha contado con nueve expositores locales desde diferentes puntos de la provincia de Zaragoza entre productores y empresas comercializadoras de productos elaborados exclusivamente con Tuber melanosporum como queso, coñac, caviar o miel, todos ellos sin aromas ni potenciadores, solo con trufa fresca de esta variedad.

Tampoco ha faltado una mesa del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), donde los investigadores han tratado de acercar la ciencia sobre este hongo hipogeo al consumidor a través de microscopios donde admirar de cerca cómo es su peculiar estructura, o aprender sobre las diferentes variedades de trufa o sus diversos aromas.

Entre todos los puestos se ha conseguido vender más de 12,3 kilos de trufa negra de la más alta calidad, recién cosechada en la provincia de Zaragoza, que este año ha destacado por su excelente tamaño y sabor.

Paralelamente, el Palacio de Sástago ha sido también el escenario donde han tenido lugar las diferentes ponencias. Si el sábado la investigadora Eva Tejedor compartió trucos sobre los mejores métodos de conservación de la trufa y sus usos culinarios y la experta adiestradora de perros truferos Alba Herranz desveló los secretos de la ancestral técnica de recolección, este domingo ha sido el turno de los Estrella Michelín Cristian Palacio, del restaurante Gente Rara, y de Susana Casanova, de La Clandestina Bistró Café, ganadora del premio a mejor tapa de España en Madrid Fusión 2023, que han compartido sus secretos culinarios para integrar la trufa negra en la alta cocina y en la cocina doméstica.

LA TRUFA EN MANOS DE EXPERTOS

En la mesa redonda 'Cocineros con estrella comparten mesa y sus secretos truferos', los chefs han desvelado técnicas y trucos para aprovechar al máximo el sabor y la intensidad de la trufa en diferentes platos, proporcionando una visión privilegiada del uso de este ingrediente en la gastronomía de élite.

Palacio ha aprovechado para resaltar el sabor único de la trufa que, desde su restaurante tratan "como un ingrediente ceremonial, cuyo principal poder es el recuerdo a tradición, a sabor de toda vida, que es donde gana importancia".

También ha recomendado "combinarla con productos lácteos o grasos, donde funciona muy bien" y, además, "no interiorizarlo como un producto caro, porque su aroma es tan intenso que hace falta muy poca cantidad; no es cuestión de cantidad, si no de calidad".

Por otro lado, Susana Casanova ha reivindicado el papel de los chefs aragoneses como embajadores de este ingrediente en sus restaurantes, divulgando la trufa como producto local y orgullosos de su papel en la gastronomía mundial.

También ha puesto el foco también en el proceso de conservación y adquirir el género con garantías como factores fundamentales, de hecho, ha comparado la trufa como un "tamagotchi que hay que cuidar con mimo, cambiando el papel absorbente día y noche".

En cuando al uso culinario, ha recomendado "atemperar una hora antes fuera de la nevera y cuando esté el plato listo laminarla para que el propio calor impulse el aroma y sabor sobre la receta". Y es que, "no hay que esconder el sabor, la trufa tiene que coronar el plato, elevando su protagonismo".

Ambos han destacado que "el gran poder de Aragón es precisamente poder elegir la mejor trufa en el mejor momento y al mejor precio, teniendo al productor en la puerta de casa". De hecho, "la recogen por la mañana y la tengo en mi restaurante antes de servir el plato de mediodía", ha comentado Palacio.

Por su parte, Casanova también ha explicado la "importancia de mirar bien la etiqueta de los productos trufados, que incluyan 'Tuber melanosporum' en la composición, si no son aditivos artificiales que nada tienen que ver con la trufa real".

El broche de oro de esta cuarta edición ha sido la presentación los dos platos premiados en el II Concurso de Escuelas de Hostelería de la Provincia de Zaragoza.

Tras una formación previa impartida por investigadores del CITA y que ha recorrido varios centros formativos de hostelería en la provincia, el alumnado participó el pasado 11 de diciembre en este certamen donde debían demostrar los conocimientos aprendidos.

Este año, el jurado experto concedió al IES Miralbueno de Zaragoza el premio a ambas categorías, siendo los raviolis trufados con demiglace de caza la receta de mejor plato principal y el requesón trufado con compota de caqui y falso caviar de granada como postre, ambos ejemplos del potencial creativo de los jóvenes talentos culinarios de la provincia.

Estas recetas, además, han sido uno de los principales protagonistas de la muestra, ya que los visitantes podían completar el paso a paso de los dos platos en cada uno de los puestos para poderlas poner en práctica en sus casas.

Además de estas actividades, otro de los momentos más esperados de la muestra ha sido el showcooking con Eneko, ganador de MasterChef 11, quien ha ofrecido una demostración exclusiva de cómo incorporar la trufa en las recetas navideñas. Los asistentes, además de disfrutar de la preparación en vivo de trufa negra con akami de atún- la espina dorsal de la carne de atún aleta azul- tuvieron la oportunidad de degustar los platos elaborados en la sede alternativa de la muestra, el Mercado de Puerta Cinegia.

SATISFACCIÓN POR LA PROYECCIÓN LOGRADA

La diputada delegada de Turismo de la Diputación de Zaragoza, Cristina Palacín, ha destacado la relevancia de este evento como "una gran oportunidad para dar a conocer un producto de excelencia de la tierra y, también, presumir de los profesionales que hay detrás. Además, de disfrutar del majestuoso Palacio de Sástago como escenario y poder adquirir las trufas negras en la mejor condición posible, recién recogidas del campo".

También ha querido subrayar que el éxito de esta cuarta edición "pone de manifiesto la consolidación del evento como un motor para impulsar la truficultura, un sector que no solo genera empleo y riqueza, sino que también ayuda a fijar población en el medio rural, mejorando el dinamismo de las zonas más despobladas de la provincia".

Por su parte, el presidente de Truzarfa, Jesús López, ha querido también agradecer tanto a la Diputación de Zaragoza como al CITA su apoyo para celebrar este evento fundamental. Y es que, "la trufa es el producto más aragonés que tenemos en el mundo y nuestra obligación es transmitir la cultura de la trufa, ya que hay pocos alimentos mundialmente tan valorados de los que podamos presumir".

Además, el secretario de la asociación Carlos Arnaudas, también ha puesto en valor la muestra "para que los consumidores pierdan el miedo a consumir la trufa y cada vez se familiaricen más con ella, enseñándoles además a conservar y utilizar este ingrediente en la cocina".