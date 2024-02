Izquierdo afirma que "en el aragonesismo no sobra nadie" y aboga por "hablar con todos" ante el nuevo congreso del PAR

ZARAGOZA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PAR, Alberto Izquierdo, ha afirmado este miércoles que "en el aragonesismo no sobra nadie" y ha apostado por "hablar con todo el mundo" de cara al nuevo congreso de este partido, que tendrá lugar el 24 de febrero.

En rueda de prensa, Izquierdo ha explicado que el congreso se celebrará dentro del plazo de seis meses establecido por sentencia judicial tras la suspensión de la celebración de este congreso, inicialmente previsto para el 29 de julio de 2023.

"A partir de ese momento, en el aragonesismo se abre un camino que todos tenemos que ser capaces de explorar porque no sobra nadie y todos somos necesarios", ha opinado Izquierdo, quien ha afirmado: "Hablaremos con todo el mundo que quiera hablar".

Ha dejado claro que "el aragonesismo no es patrimonio personal de nadie, muchos nos precedieron y muchos nos sucederán", añadiendo que "este partido ha sido una pieza fundamental de la política aragonesa durante 45 años y tenemos que ser capaces de que este partido salga adelante con generosidad, olvidándonos de qué es lo que pasó porque el tiempo ha pasado".

Respecto a la posibilidad de que el congreso le elija presidente del PAR, Alberto Izquierdo ha dicho: "Yo soy militante desde hace 22 años, nunca he eludido la responsabilidad y estaré donde mis compañeros quieran que esté".

GOBIERNO DE ARAGÓN

En otro orden de cosas, Izquierdo ha aludido a las discrepancias entre PP y VOX a raíz de los MENA --Menores Extranjeros No Acompañados-- y ha manifestado que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, "tiene todo el apoyo del PAR y tome las decisiones que tome nos tendrá a su lado".

"Firmamos un acuerdo, Azcón cumple con nosotros y nosotros cumpliremos con ellos", ha continuado Izquierdo, quien ha aseverado que "el PAR no juega a las escondidillas, no es un partido movido por la testosterona, no entramos en la berrea, somos gente de fiar y que da estabilidad".