Izquierdo asegura que el PAR "no permitirá ningún intento de trasvase"

ZARAGOZA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PAR a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alberto Izquierdo, ha manifestado que el Partido Aragonés siempre

ha defendido que el agua es un recurso fundamental, que Aragón necesita agua, regadíos, infraestructuras hídricas para generar riqueza", y "no permitirá ningún intento de trasvase".

Izquierdo ha expuesto que aboga "por la creación y el refuerzo de las infraestructuras hídricas que permitan a los agricultores y ganaderos contar con agua para poder desarrollar su labor, tan vital para los aragoneses".

Ha agregado que "frente a los partidos políticos que quieren arrebatarle a Aragón sus recursos, el Partido Aragonés no puede quedarse de brazos cruzados. El sector agrícola ya ha perdido mucho y no es justo que tenga que ver como se juega con los pocos recursos de los que dispone. El motor de Aragón no está viviendo su mejor

momento y el Partido Aragonés va a estar ahí, del lado de quienes trabajan la tierra y el ganado".

"En el Partido Aragonés ya lo hemos dicho y lo hemos pedido públicamente. No he oído a ningún otro partido político hablar de este tema, hemos pedido la declaración de zona catastrófica para el

campo aragonés", ha esgrimido.

Izquierdo ha expuesto que "Queremos garantizar el acceso al agua para poder regar los campos y abastecer al ganado. Lo conseguiremos consolidando las superficies de regadío ya existentes, incrementando aquellas que sirvan para aprovechar cultivos agroenergéticos y potenciando nuevos proyectos de regadíos.

Por ello, considera que "es un despropósito pretender extraer recursos de Aragón cuando apenas se consigue cubrir las necesidades de su población". Izquierdo y el PAR dicen NO a cualquier intento de trasvase del agua del Ebro. La sociedad aragonesa detendrá proyectos de este calibre y hará frente a los partidos que reciben órdenes ya sea de Madrid, Barcelona o Valencia.

"Esperamos que alguna vez algún presidente de algún partido

nacional venga a Aragón a traer algo y no a llevárselo, que es lo que estamos viviendo. Pero desde luego nos van a tener enfrente, no lo vamos a permitir y estoy seguro de que los aragoneses saldremos a la calle y sacaremos ese orgullo aragonés que les demuestre a esos

grandes partidos que desde Madrid no se puede gobernar esta tierra".