Izquierdo (PAR) afirma que "la irresponsabilidad de Santiago Abascal obliga a los aragoneses a ir a las elecciones"

ZARAGOZA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico del PAR, Alberto Izquierdo, ha afirmado este viernes, tras la reunión del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, con el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Nolasco, que ha terminado sin acuerdo sobre los presupuestos de 2026, que "la irresponsabilidad de Vox, de Santiago Abascal", en alusión a "Madrid", obliga a los aragoneses a "ir a las elecciones anticipadas".

"Es una pena ver cómo un partido político que se supone que venía a mejorar la vida de los aragoneses y de las aragonesas, lo único que va a hacer es empeorarla, hacerles ir a votar", ha considerado Izquierdo.

Ha señalado que "Vox se queja de que las elecciones valen 4 millones de euros, 4 millones de euros que ellos obligan a gastar" porque "las decisiones de Vox en Aragón no las toma Vox, las toma Santiago Abascal".

"Por lo tanto, Santiago Abascal es el que obliga a los aragoneses a ir a las elecciones y espero y deseo que los aragoneses y las aragonesas tomen buena nota y den buena cuenta de la irresponsabilidad que ha tenido el señor Abascal para con los aragoneses", ha concluido.