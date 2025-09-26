Izquierdo (PAR) pide al Gobierno de Aragón incentivos fiscales para reindustrializar la comarca del Aranda

ZARAGOZA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico del PAR, Alberto Izquierdo, ha pedido este viernes al Gobierno de Aragón que apruebe incentivos fiscales para reindustrializar la comarca del Aranda en el marco de un plan "centrado en la comarca".

Ha registrado una proposición no de ley en las Cortes de Aragón en la que ha propuesto que este plan se elabore junto con el Ayuntamiento de Illueca, la Comarca y los agentes sociales y que incluya una programa de formación y reciclaje para los trabajadores.

Otras propuestas son coordinar la captación de fondos europeos y estatales y reconocer a Illueca como "zona prioritaria de reindustrialización", también que las Cortes y el Ejecutivo regional se comprometan "de forma decidida".

En rueda de prensa, el parlamentario del PAR ha afirmado que "es importante que Aragón no se convierta en un territorio a dos velocidades" y ha comentado que "el Aranda es una comarca industrial que ha sido un núcleo de trabajo, prosperidad y generación de riqueza y hoy ve cómo cuesta mucho atraer empresas y que nadie está ayudando" a la revitalización industrial.

PASADO INDUSTRIAL

El alcalde de Illueca, José Javier Vicente, ha mencionado "el pasado industrial" de este municipio y su comarca, realzando el "talento y experiencia industrial" de sus habitantes.

"En la Comarca existe una cultura industrial, los trabajadores tienen habilidades en la industria manufacturera, en la producción en cadena y la gestión de procesos: Nos hemos criado en la industria y somos un territorio que se quiere reindustrializar, pero no sufrir un borrón y cuenta nueva, sino que queremos que haya una evolución de lo que hemos sido".

La Comarca del Aranda puede ofrecer a las empresas los servicios que necesitan, ha continuado el alcalde de Illueca, quien ha puesto de relieve la ubicación geoestratégica, a diez minutos de la autovía Madrid-Barcelona.

José Javier Vicente ha destacado "la soledad" en que se encuentran los habitantes del territorio y ha celebrado las inversiones que se han implementado en otras comarcas, lamentando que la Comarca del Aranda está "desprotegida". Ha reivindicado un "plan Zapater" como el Plan Miner de las Cuencas Mineras.

La Comarca, ha continuado, está muy bien dotada en cuanto a equipamientos y servicios, "pero sin empleo sobran, desaparece la gente y la población se establece donde hay trabajo para generar su vida familiar".

"Somos gente sana, seria y trabajadora, pero hace falta que el Gobierno de Aragón genere esos incentivos fiscales y esa financiación preferente para el desarrollo de la Comarca", ha enfatizado el alcalde de Illueca.