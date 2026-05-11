Jesús Morales (PSOE) cree que "el PP está más entretenido en destruir a su adversario que en gestionar" la Comunidad

El portavoz adjunto del PSOE Aragón, Jesús Morales. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo del PSOE de las Cortes de Aragón, Jesús Morales, ha afirmado este lunes, en rueda de prensa, que "el PP está más entretenido en ver cómo destruir a su adversario que en gestionar" la Comunidad Autónoma.

Tras publicarse, en un medio digital este fin de semana, que Koldo García organizó un viaje de varias mujeres desde Andalucía hasta el Parador de Teruel, en el marco del caso del exministro José Luis Ábalos, el portavoz adjunto del PSOE aragonés ha preguntado a qué datos hay que referirse: "En estos meses han pasado tantas versiones que uno no sabe a cuál ceñirse".

También ha dicho que si alguien tiene que dar una explicación de lo ocurrido en el Parador de Teruel será "alguien que tenga que ver" con el caso, insistiendo en que se han publicado "relatos diferentes" y ha recalcado el interés del PSOE en "trabajar" y no en caer en "debates estériles".

Jesús Morales ha asegurado que el Gobierno de Jorge Azcón de la XII legislatura no ha echado a "rodar", sino que solo se ha constituido, de forma que "Aragón pasa por una situación de parálisis" porque al presidente, Jorge Azcón, "le ha interesado" y solo ha salido de la parálisis para aplicair medidas para "privatizar los servicios públicos, como la sanidad y la educación".

"Llevamos medio año con un Gobierno en funciones que ahora debería empezar a trabajar y no lo está haciendo", ha considerado Morales, quejándose de que el PP no ha recogido el guante cuando otro partido ha querido ayudarles para "mejorar las condiciones de vida de los aragoneses", recordando que Azcón desestimó negociar los presupuestos de 2026 con el PSOE, desechando también las medidas propuestas para paliar los efectos de la guerra de Irán sobre la economía regional.

El PSOE es "una oposición seria, alternativa al Gobierno" y los populares "no van a conseguir nada más allá de hacer el ridículo" si Azcón sigue dirigiéndose a la ciudadanía en los términos en que lo ha hecho este fin de semana, en las entrevistas publicadas en varios medios de comunicación, criticando "el desprecio continuo de Azcón".

GUERRA DE IRÁN

El portavoz adjunto del PSOE ha recordado que Azcón ya es presidente del Gobierno de Aragón, que ya ha sido investido de nuevo, y le ha exigido "que se ponga a trabajar", indicando que las organizaciones empresariales ya han alertado del impacto del conflicto de Irán en la economía aragonesa y el Gobierno de Aragón "no ha hecho nada".

Los socialistas tienen "un plan de choque" para ayudar a las familias y empresas aragonesas, ha continuado Jesús Morales, quien ha criticado que el PP lleva "46 días de anuncios" y todavía se desconoce qué medidas va a aplicar y cuándo las ejecutará, por lo que ha considerado que "Azcón es un presidente anuncio".

El dirigente del PSOE ha comentado que a los pocos días de iniciarse el conflicto de Irán el Gobierno de España aprobó un paquete de 80 medidas, dotado con 5.000 millones de euros, para reducir el impacto en la economía de "esta guerra injusta", y también ha hecho notar que otras comunidades autónomas, algunas gobernadas por el PP, han tomado medidas.

Morales ha insistido en que los populares no les encontrarán "en la confrontación desmesurada ni en los debates estériles que solo buscan destruir", y les ha pedido que "cambien el tono".