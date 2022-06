Lambán: "Aragón hace 30 años que sueña con unos Juegos de Invierno y no va a renunciar a ese sueño"

ZARAGOZA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha indicado que está a la espera de que el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, se pronuncie sobre la candidatura a unos Juegos Olímpicos de Invierno en el Pirineo, "pero lo que está claro es que Aragón hace 30 años que sueña con unos Juegos Olímpicos de Invierno y en ninguna de las circunstancias va a renunciar a ese sueño".

Se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación, después de que este lunes el COE haya comunicado al Gobierno aragonés que descarta presentar al Comité Olímpico Internacional (COI) una candidatura conjunta entre Aragón y Cataluña para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno en 2030.

Según Lambán, "Aragón tiene que ver todo este asunto con la perspectiva que da estar inmersos en el sueño olímpico desde hace más de 30 años" porque esto no es algo "que haya venido a nuestras vidas hace poco tiempo", sino que en Jaca es "la única ciudad del Pirineo donde realmente se ha trabajado desde siempre por unos Juegos Olímpicos de Invierno", ha remarcado.

El presidente autonómico ha expresado su "malestar", "decepción" e "incomodidad" por el hecho de que el COE haya informado de que no habrá candidaturas conjunta, un proyecto respecto al que ha afirmado que él, junto al consejero de Educación, Cultura y Deporte de Aragón, Felipe Faci, "he sido quien más energías y quien más trabajo he invertido en esto".

Por eso, ha dicho que entiende que también haya malestar en otros ámbitos, como en el Pirineo aragonés, "pero tenemos que aprender todos --el resto del Pirineo aragonés y nosotros--, de Jaca, que hace más de 30 años que está luchando por el sueño olímpico", ha incidido.

Lambán ha apelado a hacer "las cosas bien" y tratar "de reconducir el debate a términos de sosiego y de serenidad" y por eso no ha querido pronunciarse sobre otros extremos, como si se debería apostar por una candidatura conjunta en 2034, cuál sería su opinión si Cataluña fuera en solitario o respecto a la reunión que mantuvo este lunes el presidente del COE con la consejera de Presidencia de Cataluña, Laura Vilagrà.

"No me sorprende absolutamente nada, pero como se trata de que los Juegos acaben llevándose a cabo en el año 2030 o en el 2034, voy a ser muy prudente en cualquier evaluación o en cualquier juicio que haga sobre el COE", ha señalado al respecto.

TEMERARIO

Lambán ha manifestado: "Estamos esperando a que esta tarde el presidente del COE diga definitivamente qué va a ocurrir" y "hasta entonces me parece temerario hacer ningún tipo de manifestación añadida".

Ha subrayado, no obstante, que siempre se ha hablado en los últimos días "de que solo habría candidatura en el 2030, si era conjunta; eso es lo que el presidente del COE le dijo al consejero el otro día".

Finalmente, ha precisado que el Gobierno central "ha tenido la suficiente interlocución conmigo para que yo conozca su punto de vista y ellos el mío, eso es todo lo que puedo decir".

Lambán ha hecho estas declaraciones antes de participar en la reunión donde se ha presentado el Plan de Salud Mental 2022-2025 a entidades y colegios profesionales del área.