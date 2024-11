Jorge Azcón afirma que "lo que importa de verdad" es que el fondo de compensación se incluya en los PGE

ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este miércoles que "lo que importa de verdad" es que el Gobierno de España incluya el fondo de compensación por las mermas de 87 millones de euros de las entregas a cuenta en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025.

En declaraciones a los medios de comunicación, en Bruselas, Azcón ha dejado claro que el debate en torno a esta cuestión no es si se va a aprobar la PNL presentada por el diputado de CHA Jorge Pueyo (Sumar), sino si el fondo de compensación se va a incluir en los PGE, puntualizando que desea que el Pleno del Congreso apruebe la PNL, que apoyará el PP.

"La duda es si tendrá los votos del PSOE, que no solo tiene que votar a favor por los problemas económicos, sino que el problema es que necesitamos que el PSOE lo incluya en los PGE". "Vamos a tener la oportunidad de comprobarlo muy pronto".

Azcón ha sido tajante: "A los aragoneses lo que hoy les sirve es que ese fondo que palíe los recursos que nos están quitando por los problemas de despoblación esté dentro de los presupuestos generales del Estado".

"La pregunta fundamental es si Chunta Aragonesista, dentro de Sumar, como ha dicho, va a conseguir que eso esté dentro de los Presupuestos Generales del Estado. Otra cosa además será que el gobierno Frankenstein y que la mayoría que tiene el Partido Socialista con partidos extraordinariamente diversos consiga aprobar los Presupuestos Generales del Estado".

"Lo primero que necesitamos --ha insistido-- es que el Partido Socialista sea consciente de la injusticia que está cometiendo con Aragón y los Presupuestos tengan ese fondo".

Respecto a los presupuestos de Aragón de 2025, ha comentado que "el problema no es trabajar en un proyecto presupuestario que vaya unas semanas tarde, el problema es trabajar en un buen proyecto presupuestario", insistiendo en la necesidad de incluir en los PGE el citado fondo de nivelación y de aclarar cómo se distribuye el déficit entre las comunidades autónomas.

"Las incógnitas que hoy Aragón tiene sobre nuestros presupuestos, superan los 300 millones de euros que no dependen de los aragoneses, sino que dependen del Gobierno de España" porque "hacer un Presupuesto con 300 millones de euros más o con 300 millones de euros menos no es una cuestión baladí, significa más recursos para la sanidad, educación, políticas sociales y eso no depende de nosotros, depende del Gobierno de España".