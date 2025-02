Jorge Azcón asegura que "el PSOE nos quiere llevar a una situación peor de la que estábamos"

ZARAGOZA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este martes, en la sesión plenaria monográfica de las Cortes autonómicas sobre la financiación autonómica: "El PSOE nos quiere llevar a una situación peor de la que estábamos".

En su turno de réplica a los partidos proponentes de la sesión plenaria, PSOE, Teruel Existe y CHA, Jorge Azcón ha tildado de "insulto a la inteligencia" que la secretaria general del PSOE y ministra portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, comparara la financiación privilegiada de Cataluña con las ayudas al funcionamiento empresarial de Teruel. Ha dicho que para Alegría lo importante es ser portavoz del Gobierno de España.

Ha dejado claro que en el Parlamento aragonés hay "un amplio consenso" para incluir los criterios de despoblación y orografía en la nueva financiación autonómica, indicando que "condicionantes" como las montañas o la densidad de población atañen a la financiación, lamentando, en alusión al PSOE, que "el papel lo aguanta todo".

Azcón ha contrapuesto "la política ficción" que, a su juicio, practica el PSOE con la política como "arte de lo posible" de Teruel Existe, añadiendo que el Gobierno de Aragón querría tener un modelo que atendiera al coste real de los servicios, pero es necesario "abrir los ojos y hacer política conforme a la realidad", avisando de que el Ministerio de Hacienda no va a calcular el coste real.

En referencia a José Luis Soro (CHA), Azcón ha anunciado que va a llamar hoy mismo a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para pedirle una reunión y solicitarle que retire el denominado 'documento técnico', que excluye la despoblación, de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 26 de febrero.

"Entiendo que se sienta más cómodo con el PSOE que con el PP", ha espetado Azcón a Soro, indicándole que "la realidad es que el debate tiene mucho más que ver con los territorios", emplazándole a llegar a un acuerdo sobre los criterios a incluir. "Podemos tener ideologías distintas, pero a mí no se me caen los anillos", ha apostillado.

Ha recordado que algunas comunidades autónomas han cambiado de partido de gobierno y ha realzado la coincidencia del PP aragonés con el nacional en esta materia, emplazando a Soro a "ponerse a trabajar con Compromís, con ERC y BNG, que coinciden en ideología pero pertenecen a territorios distintos". Ha deseado que el Ministerio de Hacienda juzgue el tema de la despoblación "pensando en todos y no solo en sus socios".

COMPROMISO DEL PSOE

El jefe del Ejecutivo autonómico también se ha dirigido a la portavoz socialista, Mayte Pérez, a quien ha dicho que la cuestión no es lo que pensaba el anterior Gobierno de Javier Lambán, sino de lo que propone el Ministerio de Hacienda: "El elefante que hay en medio de esta sala y que ustedes no quieren ver es si los diputados del PSOE son capaces de comprometerse con que el Ministerio de Hacienda me reciba para expresarle mi opinión y si va a volver a incluir la despoblación y la orografía".

"La realidad es que esto va de si la nueva secretaria general del PSOE Aragón tiene capacidad para cambiar la posición del Ministerio de Hacienda ¿sí o no?", ha planteado Azcón, criticando que los socialistas quieren "enturbiar" el debate y advirtiendo de que no quiere consensos basados en "palabras", sino con "hechos", afirmando que el PSOE hace una cosa y vota la contraria.

"Hoy corren el riesgo no solo de tratar de seguir engañando a los aragoneses, sino de defender Aragón por encima de las siglas de su partido", ha proclamado Azcón, preguntando a los socialistas si votarán "sí o no" a que Aragón reciba 422 millones de euros al incluirse la despoblación en el nuevo sistema de financiación autonómica.

Ha insistido en quejarse de la financiación "privilegiada" para "los socios independentistas" del PSOE porque "significa menos dinero para Aragón" y ha rechazado de plano el principio de ordinalidad, "que los que más tienen más tienen que recibir", observando que la Comunidad de Madrid tampoco lo acepta. Ha preguntado a Mayte Pérez si el PSOE regional va a defender Aragón o a su secretaria general y portavoz del Ejecutivo central, Pilar Alegría, "o a Pedro Sánchez, que son la misma cosa".

GRUPOS PROPONENTES

En la dúplica a Azcón, la portavoz del PSOE, Mayte Pérez, ha acusado a Azcón de "manipular" la información para "que le salga bien" el debate sobre la financiación, a lo que ha añadido que "no lo necesitaba", puesto que el PSOE defiende la despoblación y la orografía, pero "usted esperaba otra cosa".

Pérez ha insistido en las contradicciones del PP y su líder Alberto Núñez Feijóo, "que dice lo que quieren escuchar sus correlegionarios" y ha cargado contra su "estrategia de ponerse de acuerdo en una propuesta para confrontar con el Partido Socialista y con el Gobierno de España, en lugar de para defender los intereses de comunidades autónomas que nos pueden unir muchas variables y muchas características".

"Son inmovilistas por naturaleza, nunca tendremos al Partido Popular con la valentía, con la anticipación de reformar, de progresar. Son incapaces de legislar para mejorar. Enarbolan constantemente la bandera del agravio, de la queja, pero cuando tienen capacidad de poner solución se ponen de lado o pasan de pantalla", ha afirmado la portavoz parlamentaria del PSOE.

El portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, José Luis Soro, ha reconocido la importancia de la despoblación y la orografía en el sistema de financiación, aunque "posiblemente nos juguemos muchos más millones con el resto de aportaciones".

Además, se ha alineado con Azcón en la reclamación de 87 millones de euros que Aragón recibirá de menos en 2025 por la merma de población respecto al resto de regiones, de hecho, ha apuntado Soro, el diputado de CHA en el Congreso, Jorge Pueyo, integrado en Sumar, "se está dejando la piel" para conseguir que llegue al pleno como PNL y, si lo consigue, ha emplazado al presidente autonómico a "trabajar y llamar a sus compañeros y compañeras del PP de Aragón y del resto para que voten a favor".

Soro ha finalizado pidiendo a Azcón que "levante el teléfono" y convenza al resto de presidentes autonómicos del PP para que apoyen la despoblación y el resto de criterios. "No esperemos que la justicia caiga del cielo", ha zanjado.

Tomás Guitarte, desde Teruel Existe, ha apostado por elevar las ayudas al funcionamiento empresarial y ha rechazado "la política utópica", considerando: "Si hay un punto razonable de acuerdo no es otro que todo el mundo acepte que a su comunidad se le pague la prestación de los servicios por lo que realmente cuesta pagarlos".

Ha observado que Aragón no ha calculado el coste real de los servicios, apuntando que cada año se generan 600 millones de euros de deuda por la financiación de los servicios públicos.